Petróleo en Malvinas: quiénes son los empresarios en la mira por el Gobierno

El Gobierno nacional amplió las actuaciones contra empresas y empresarios vinculados con la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas. La nueva nómina incluye a ejecutivos de Borders & Southern Petroleum y Eco Atlantic, además de accionistas, fondos de inversión y proveedores relacionados con distintos proyectos hidrocarburíferos.

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La decisión del Gobierno se da mientras avanzan distintos proyectos de exploración hidrocarburífera en las aguas que rodean al archipiélago. La administración nacional sostiene que esas actividades requieren autorización argentina y anunció que ampliará las denuncias y los procedimientos sancionatorios. La lista incorporó a compañías con diferentes roles dentro de los proyectos. Entre ellas figuran Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco (Atlantic) Oil & Gas y JHI. También fueron incluidos accionistas y empresas proveedoras de servicios considerados estratégicos.

Entre los nuevos nombres aparecen Shlomo Eliahu Holdings, accionista de Navitas; Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors y Mizrahi Tefahot Bank, vinculados como accionistas de Rockhopper; y las compañías Bluewater y Noble, señaladas por su participación como proveedoras. El caso de Bluewater tiene además una conexión con proyectos desarrollados en Argentina: la compañía neerlandesa vinculada al FPSO Aoka Mizu, utilizado en el proyecto Sea Lion, fabricó las dos monoboyas destinadas al Oleoducto Sur de Vaca Muerta. Pero además de las empresas, el Gobierno identificó a ejecutivos y empresarios que ocupan cargos de relevancia dentro de algunas de esas compañías.

Los empresarios y ejecutivos que quedaron en la mira

Entre los nombres incorporados por el Gobierno aparecen empresarios y ejecutivos vinculados con Borders & Southern Petroleum y Eco Atlantic, dos compañías relacionadas con proyectos de exploración de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

Uno de ellos es David Harry Williamson Dobson, conocido como Harry Dobson, empresario y financista británico con trayectoria en minería y recursos naturales. Es presidente no ejecutivo de Borders & Southern, compañía en la que ingresó como director en 2004. También figura Gil Holzman, cofundador, presidente y CEO de Eco Atlantic, empresa dedicada a la exploración de petróleo y gas con proyectos offshore en distintos países. Holzman tiene más de 25 años de experiencia en los sectores energético y minero.

La nómina incluye además a Keith Hill, actual presidente no ejecutivo de Eco Atlantic. El ejecutivo cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la industria petrolera y trabajó en compañías como Shell Oil Company y Occidental Petroleum. Otro de los señalados es Peter William Nicol, director no ejecutivo de Eco Atlantic y presidente de su Comité de Auditoría. Su trayectoria combina petróleo y finanzas e incluye un paso por Goldman Sachs, donde estuvo vinculado al análisis del sector energético.

A ellos se suma Alan Friedman, abogado y empresario sudafricano radicado en Canadá. Es cofundador y director no ejecutivo de Eco Atlantic y desarrolló buena parte de su carrera en mercados de capitales y compañías de recursos naturales. La lista también alcanza a Gadi Levin, vicepresidente de Finanzas y director financiero de Eco Atlantic, cargo al que llegó después de incorporarse a la empresa como financial controller en 2014.

Finalmente, aparece Alice Carroll, ejecutiva británica especializada en petróleo y gas. Es vicepresidenta de Desarrollo de Negocios y Asuntos Corporativos y directora ejecutiva de Eco Atlantic, donde participa de la estrategia de expansión y crecimiento de la compañía.