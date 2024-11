Quintela, por la unidad del PJ: "Vamos a acompañar"

Luego de que la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) proclamara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como titular del Consejo Nacional del partido, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió no apelar el fallo judicial y remarcó que acompañará a la ex vicepresidenta de la Nación. “Nosotros vamos a acompañar, queremos seguir trabajando, ampliando el espacio”, dijo en diálogo con Radio 10.

Si bien detalló que aún no habló con CFK, señaló que "seguramente" lo hará en los próximos días. "Vamos a seguir trabajando en la conformación de un espacio político dentro del peronismo que ayude a consolidar al movimiento nacional justicialista y, fundamentalmente, a contener a muchos compañeros", agregó.

Sobre el rol que tendrá CFK al interior del PJ, el gobernador riojano resaltó: "Es importante la dinámica que le ponga al partido la Presidenta, para que podamos trabajar en forma conjunta".

Además destacó la figura de su par bonaerense, Axel Kicillof, a quien "hay que cuidarlo y protegerlo y tratar de acompañarlo". "Más la provincia de Buenos Aires, que tiene 18 millones de argentinos. Yo tengo 450 mil habitantes y tengo problemas, imaginate con 18 millones. Por eso es importante que los gobernadores estemos todos juntos tratando de revertir esta situación", explicó.

Para Quintela, los gobernadores deben "tomar conciencia" para poder "defender" sus intereses provinciales porque "todas las provincias están sufriendo" en el contexto de ajuste del gobierno de Javier Milei. "El tema es que nosotros estemos de acuerdo cuál es el camino que tenemos que transitar, cual es el adversario nuestro, el objetivo que tenemos que plantear y para eso tenemos que acumular fuerza. Tenemos que cuidarnos a nosotros, protegernos", agregó.

En relación al fallo judicial con el que CFK quedó como única candidata en el PJ, Quintela evaluó: "No es que estemos conformes con el fallo, no hubo un estudio profundo sobre nuestra presentación. No quiero seguir este tema, con nuestros compañeros dijimos ya está. La vamos a cortar acá”. De esta manera, el mandatario reiteró la postura que ayer había anticipado en un comunicado del grupo que lidera, denominado "Federales, un grito de corazón", donde indicaron que "ahora la tarea es frenar" al presidente Milei.

Cristina Kirchner fue proclamada presidenta del PJ

Con 13 votos a favor y sólo uno en disidencia, la Junta Electoral del PJ proclamó a la ex presidenta como titular del Consejo Nacional. CFK había quedado como candidata única después de que la Justicia Electoral hiciera lugar a la impugnación de la lista del gobernador de La Rioja por no reunir los avales necesarios para participar de esa compulsa.

Más temprano el martes, la ex presidenta había participado de una reunión con empresarios y operarios PyME en la fábrica Vetrano SACIFI, ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda. Allí, remarcó sus críticas al gobierno de Milei: "Este modelo es como un yogurt, todos sabemos que el yogurt se vence".

El comunicado de Federales, la lista de Quintela

Minutos después de la proclamación de CFK como presidenta del Partido Justicialista, Federales, la lista que encabezó Ricardo Quintela, difundió un comunicado en el que lamentó su "impedida participación en la elección interna".

"Pensamos, y ratificamos, que la práctica sana de la democracia interna sería un impulso clave para todo el peronismo. Y esto tiene formas que exceden una compulsa entre listas. La participación concreta de afiliados en el debate y en tareas partidarias construye en sí mismo una reformulación de métodos, prácticas y contenido que el PJ requiere. Afirmamos que la conducción de Ricardo Quintela en este espacio es garantía de la presencia federal y equilibrada que respeta la importancia de todas las provincias, a la vez que valoramos la calidad empática de un dirigente que muestra coraje para afrontar desafíos y eso, en tiempos líquidos y de dudosas éticas, no es poca cosa para ofrecer en el peronismo", apuntan en el comunicado.