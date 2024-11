Milei recupera imagen pero su gobierno cae mientras Cristina asume mayor protagonismo

La estrategia de Javier Milei de profundizar sus ataques a políticos, periodistas y economistas al tiempo que la economía se mantiene en recesión pero con sus principales variables en caja terminó por desacomodar hasta a los principales encuestadores, con algunos sondeos que muestran al Presidente recuperando unos puntos de imagen en octubre con una gestión que sigue en picada. Sin dudas, lo que no pierde Milei es su centralidad y el manejo de la agenda frente a una oposición fragmentada, que no logra articular un mensaje alternativo que llame la atención del sector de la sociedad que sufre las consecuencias del brutal ajuste. Cristina Kirchner aspira a ocupar ese lugar a partir de esta semana, ya oficializada como presidenta del Partido Justicialista. De hecho, en las encuestas muestra un repunte como también lo hacen los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela. Es decir, aquellos que asoman como referencia opositora a la Casa Rosada.

Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, explicaba que no encontraba motivos para justificar un supuesto repunte en la imagen de Milei siendo que no hay indicios que a la gente le hagan ver una recuperación de la situación económica. "Por lo general, no hay grandes caídas ni grandes recuperaciones de imagen. A no ser que ocurra un acontecimiento inusual, los movimientos son paulatinos y nosotros medimos, desde hace algunos meses, una caída gradual en la valoración de la gestión libertaria y en la del propio Milei", detalló. En su última medición, la gestión bajó dos puntos de aprobación en octubre -del 43,3 al 41,4%- y sumó uno en rechazos hasta llegar al 58,2%. La imagen de Milei descendió en niveles similares a la gestión presidencial: su aprobación se estacionó en un 40,3% contra un 58,6% de rechazos, un diferencial negativo importante.

Córdoba aseguraba que conocía el trabajo de varios encuestadores que coincidían con sus números y que, tal vez, los que mostraban otra tendencia era porque tenían algún tipo de vínculo con el oficialismo, que está ansioso por exhibir que la curva dejó de descender. Sin embargo, alguna consultora insospechada de cercanía con la Rosada como Proyección, mostró esta semana que también un cambio de dirección en la tendencia por un mínimo margen de tres décimas: la evaluación de la gestión pasó de un 44,8% positivo al 45,1%. Si fuera así, el resultado iría más allá de la estrategia de fortalecer al grupo duro de apoyos a la que apunta Milei sino que también refleja un impacto por las variables económicas -dólar e inflación- que se mantienen estables, con lo que el Gobierno puede hablar de un relativo éxito.

Otro factor que juega en eso es la división que muestran las fuerzas de la oposición, que no son vistas como opciones atractivas. En la consulta sobre intención de voto, La Libertad avanza queda al frente seguido por el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista. El PRO quedó casi deglutido por el oficialismo como opción de derecha, algo que actualiza la interna entre los sectores -encabezados por Patricia Bullrich- que impulsan la fusión con LLA y los que hablan de apoyar pero manteniendo cierta distancia, como sostiene Mauricio Macri. El posicionamiento respecto al Gobierno también fracturó a la UCR, que quedó como quinta opción en el sondeo de Proyección.

Luego de que la juez electoral María Servini consagrara a su lista como la única que había cumplido con los requisitos legales, Cristina Kirchner buscará alinear al peronismo detrás de su conducción. El viernes hubo declaraciones de dirigentes de su entorno como los senadores Oscar Parrilli y Wado de Pedro que volvieron sobre las diferencias con Kicillof, una tensión que genera fastidio en la propia militancia. Por eso, buscaron dar vuelta la página con la idea de un llamado de Cristina a Quintela para conversar sobre la organización del PJ superada la instancia interna. El riojano, aún enojado por la resolución que le impidió competir, anunció que pasaría el fin de semana en una casa de campo sin señal, lo que postergaría una vez más el contacto con Cristina.

"Para nosotros, Cristina Kirchner es una buena contendiente. Podemos confrontar modelos, vamos a contrastrar con que sumió a la Argentina en un caos económico", blanqueó el viernes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la estrategia oficial respecto a la reaparición de la ex presidenta. En los últimos días, fue notable como Milei y Cristina se eligieron mutuamente en una discusión a través de las redes en tono agresivo.