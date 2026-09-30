Peregrinación a Luján: todo lo que tenés que saber sobre el operativo que realiza PBA

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y en la que se esperan más de 2 millones de personas. Desde la provincia de Buenos Aires trabajan mancomunadamente junto a los municipios involucrados y la iglesia para que la caminata se desarrolle en paz.
Desde la Jefatura de Asesores bonaerense, a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, se articularon acciones junto a 7 ministerios y 8 municipios. El operativo de acompañamiento está coordinado en conjunto con las áreas de Seguridad, Salud, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad, Transporte, Ambiente y Comunicación, que pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.
Sobre el operativo, Álvarez Rodríguez afirmó que “acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión”. “Desde 2022 contamos con la resolución n° 1.469, una iniciativa del gobernador Axel Kicillof, para asistir las peregrinaciones masivas en nuestra provincia. Una año más, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, cerró.
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El operativo que se implementará
El ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas las áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo. Desde Salud aportarán hospitales móviles, ambulancias, shock room móvil con personal médico, helicóptero sanitario y coordinación de la Región 7 de Salud para refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales.
En tanto, desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad asistirán a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos intervendrá con puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible.
La cartera de Transporte establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y garantizará móviles para la organización del tránsito, mientras que Ambiente pondrá a disposición puestos de separación de reciclado a lo largo de todo el recorrido, y Comunicación un escenario.
Consolidado como el evento religioso más masivo del país, la peregrinación juvenil a Luján se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Las y los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y avanzan hasta la Basílica de Luján atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En total caminan 60 kilómetros.
Al finalizar el recorrido, las y los fieles comparten las misas que se celebran en el Santuario de Luján, del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del Padre Lucas García. La Provincia articula la asistencia junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch. El seguimiento del evento en tiempo real se realiza desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján.
Ubicación de las postas de la Provincia
SALUD
Merlo
PS 8 - USM MERLO
Av. Pte. Perón alt. 26500
Moreno
PS 23 - USM LA REJA
Av. San Martín 8900
General Rodríguez
PS 37 - USM RODRIGUEZ
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España.
Luján
PS 72 - USM LUJÁN - Puesto Médico Avanzado
Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján.
ALIMENTACIÓN
Merlo – Puesto N.º 8
Av. Perón 26498 (intersección Paraguay). 11:00 a 19:00 hs.
General Rodríguez – Malvinas – Puesto N.º 29
Int. Colobraro y cruce de RP 24 (esquina de la Shell). 12:00 a 20:00 hs.
General Rodríguez – Centro – Puesto N.º 37 de apoyo
Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce. 12:00 a 20:00 hs.
Luján – Puesto N.º 60
Ingreso a Luján, dársena frente a la Universidad, próxima al cruce de RP N.º 7 y RN N.º 5. 14:00 a 22:00 hs.
SANITARIOS
General Rodríguez – Mastellone – Puesto N.º 49
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone.
Merlo
Aledaño al puesto de Av. Perón 26498 (intersección Paraguay)
HIDRATACIÓN
General Rodríguez
Puesto Apoyo 34. Bv. Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta. 10:00 hs. del sábado hasta las 02:00 hs. del domingo.
Puesto Apoyo 35. Bv. Bernardo de Irigoyen 1100 y Las Heras. 08:00 hs. del sábado hasta las 02:00 hs. del domingo.
Puesto Sanitario 37. Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España. 10:00 hs. del sábado hasta las 02:00 hs. del domingo.
Puesto Sanitario 49. Bv. Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone (destacamento policial). 08:00 hs. del sábado hasta las 06:00 hs. del domingo.
Morón
Plaza San Martín. Buen Viaje y San Martín (parada del 216). 08:00 hs. hasta las 14:00 del sábado.
Luján
Ruta Provincial 7, A.C.A. Luján. 16:00 hs. del sábado hasta las 07:00 hs. del domingo
San Martin esq. Padre Salvaire. 08:00 hs. del sábado hasta las 14:00 hs. del domingo
Ntra. Señora de Luján y 25 de Mayo. 08:00 hs. del sábado hasta las 14:00 hs. del domingo
PUNTOS DE RECICLAJE
La Matanza
Av. Rivadavia y Dr. Luis Guemes
Av. Rivadavia y Av. 25 de Mayo
Av. Rivadavia y Av. Díaz Vélez
Morón
HAEDO (UGC 2) - (José M. Estrada y Av. Rivadavia)
Posta Morón Centro - Plaza San Martín (Ntra Sra del Buen Viaje 899-967) Posta Castelar - Plaza Seca (Martín Irigoyen y Av. Rivadavia)
Moreno
El Jilguero (El Jilguero 104)
Plaza Buján (Avenida Bartolomé Mitre, esq. Chorroarín)
Plaza San Martín (Av. Mitre 2898) Reverendo Padre Fahy (Avenida Francisco Piovano y Reverendo Padre Fahy)
Avenida Storni (Av. Storni y Av. Francisco Piovano)
Francisco Álvarez (Descanso El Peregrino, La Reja)
Luján
Ruta 7 y cruce Ruta 6 (Zona Primer Puente)
Ruta 7 (Zona Lezica / Quinta Barak) Ruta 7 y Av. Osa Mayor (Zona YPF ACA)
Ruta 7 (Zona estación Lezica y Torrezuri)
Ruta 7 - Km 64,5 (Zona Parador El Irlandés)
Ruta 7 e intersección con calle Salta (Zona plaza Los Paraísos)
Ruta 7 - Universidad de Luján (Zona Segundo Puente)
Av. Constitución y Gral. Las Heras
Gral. Las Heras y Leiva
Gral. Las Heras entre Vte. López y P. Ramauge
Gral. Las Heras y Gral. Belgrano
Gral. Las Heras y Gral. Lamadrid
Gral. Las Heras y Rawson
Gral. Las Heras y Sarmiento
Gral. Las Heras y Av. Humberto Primo
Ituzaingó
Estación Ituzaingó (Tren Sarmiento)
Av. Rivadavia entre Cortina y Alegre
General Rodríguez
Demaestri y Ruta Provincial 7
Blvd. Bernardo de Irigoyen entre Balcarce y Almirante Brown
Merlo
Coronel Rafael Hortiguera y Av. Rivadavia
Colón y Av. Rivadavia
Santuario San Cayetano
Basílica de Luján
Personal de Niñez: Si ves un chico perdido llama al 102 o avisá en la posta más cercana
Liniers
San Cayetano Km. 0
Merlo
Puesto 2. Av. Perón 26498 (intersección Paraguay)
General Rodríguez Centro
Blvd. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce
Luján
Ingreso a Luján - Dársena frente a la Universidad
MISAS Y CELEBRACIONES
Luján
Plaza Belgrano (frente a la Basílica)
Sábado desde las 7:00 al domingo a las 8:00 (se realizan a cada hora)