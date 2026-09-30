Peregrinación a Luján: todo lo que tenés que saber sobre el operativo que realiza PBA

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y en la que se esperan más de 2 millones de personas. Desde la provincia de Buenos Aires trabajan mancomunadamente junto a los municipios involucrados y la iglesia para que la caminata se desarrolle en paz.

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Desde la Jefatura de Asesores bonaerense, a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, se articularon acciones junto a 7 ministerios y 8 municipios. El operativo de acompañamiento está coordinado en conjunto con las áreas de Seguridad, Salud, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad, Transporte, Ambiente y Comunicación, que pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

Sobre el operativo, Álvarez Rodríguez afirmó que “acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión”. “Desde 2022 contamos con la resolución n° 1.469, una iniciativa del gobernador Axel Kicillof, para asistir las peregrinaciones masivas en nuestra provincia. Una año más, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, cerró.

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El operativo que se implementará

El ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas las áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo. Desde Salud aportarán hospitales móviles, ambulancias, shock room móvil con personal médico, helicóptero sanitario y coordinación de la Región 7 de Salud para refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales.

En tanto, desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad asistirán a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos intervendrá con puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible.

La cartera de Transporte establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y garantizará móviles para la organización del tránsito, mientras que Ambiente pondrá a disposición puestos de separación de reciclado a lo largo de todo el recorrido, y Comunicación un escenario.

Consolidado como el evento religioso más masivo del país, la peregrinación juvenil a Luján se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Las y los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y avanzan hasta la Basílica de Luján atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En total caminan 60 kilómetros.

Al finalizar el recorrido, las y los fieles comparten las misas que se celebran en el Santuario de Luján, del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del Padre Lucas García. La Provincia articula la asistencia junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch. El seguimiento del evento en tiempo real se realiza desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján.

Ubicación de las postas de la Provincia

SALUD

Merlo

PS 8 - USM MERLO

Av. Pte. Perón alt. 26500

Moreno

PS 23 - USM LA REJA

Av. San Martín 8900

General Rodríguez

PS 37 - USM RODRIGUEZ

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España.

Luján

PS 72 - USM LUJÁN - Puesto Médico Avanzado

Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján.

ALIMENTACIÓN

Merlo – Puesto N.º 8

Av. Perón 26498 (intersección Paraguay). 11:00 a 19:00 hs.

General Rodríguez – Malvinas – Puesto N.º 29

Int. Colobraro y cruce de RP 24 (esquina de la Shell). 12:00 a 20:00 hs.

General Rodríguez – Centro – Puesto N.º 37 de apoyo

Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce. 12:00 a 20:00 hs.

Luján – Puesto N.º 60

Ingreso a Luján, dársena frente a la Universidad, próxima al cruce de RP N.º 7 y RN N.º 5. 14:00 a 22:00 hs.

SANITARIOS

General Rodríguez – Mastellone – Puesto N.º 49

Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone.

Merlo

Aledaño al puesto de Av. Perón 26498 (intersección Paraguay)

HIDRATACIÓN

General Rodríguez

Puesto Apoyo 34. Bv. Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta. 10:00 hs. del sábado hasta las 02:00 hs. del domingo.

Puesto Apoyo 35. Bv. Bernardo de Irigoyen 1100 y Las Heras. 08:00 hs. del sábado hasta las 02:00 hs. del domingo.

Puesto Sanitario 37. Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España. 10:00 hs. del sábado hasta las 02:00 hs. del domingo.

Puesto Sanitario 49. Bv. Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone (destacamento policial). 08:00 hs. del sábado hasta las 06:00 hs. del domingo.

Morón

Plaza San Martín. Buen Viaje y San Martín (parada del 216). 08:00 hs. hasta las 14:00 del sábado.

Luján

Ruta Provincial 7, A.C.A. Luján. 16:00 hs. del sábado hasta las 07:00 hs. del domingo

San Martin esq. Padre Salvaire. 08:00 hs. del sábado hasta las 14:00 hs. del domingo

Ntra. Señora de Luján y 25 de Mayo. 08:00 hs. del sábado hasta las 14:00 hs. del domingo

PUNTOS DE RECICLAJE

La Matanza

Av. Rivadavia y Dr. Luis Guemes

Av. Rivadavia y Av. 25 de Mayo

Av. Rivadavia y Av. Díaz Vélez

Morón

HAEDO (UGC 2) - (José M. Estrada y Av. Rivadavia)

Posta Morón Centro - Plaza San Martín (Ntra Sra del Buen Viaje 899-967) Posta Castelar - Plaza Seca (Martín Irigoyen y Av. Rivadavia)

Moreno

El Jilguero (El Jilguero 104)

Plaza Buján (Avenida Bartolomé Mitre, esq. Chorroarín)

Plaza San Martín (Av. Mitre 2898) Reverendo Padre Fahy (Avenida Francisco Piovano y Reverendo Padre Fahy)

Avenida Storni (Av. Storni y Av. Francisco Piovano)

Francisco Álvarez (Descanso El Peregrino, La Reja)

Luján

Ruta 7 y cruce Ruta 6 (Zona Primer Puente)

Ruta 7 (Zona Lezica / Quinta Barak) Ruta 7 y Av. Osa Mayor (Zona YPF ACA)

Ruta 7 (Zona estación Lezica y Torrezuri)

Ruta 7 - Km 64,5 (Zona Parador El Irlandés)

Ruta 7 e intersección con calle Salta (Zona plaza Los Paraísos)

Ruta 7 - Universidad de Luján (Zona Segundo Puente)

Av. Constitución y Gral. Las Heras

Gral. Las Heras y Leiva

Gral. Las Heras entre Vte. López y P. Ramauge

Gral. Las Heras y Gral. Belgrano

Gral. Las Heras y Gral. Lamadrid

Gral. Las Heras y Rawson

Gral. Las Heras y Sarmiento

Gral. Las Heras y Av. Humberto Primo

Ituzaingó

Estación Ituzaingó (Tren Sarmiento)

Av. Rivadavia entre Cortina y Alegre

General Rodríguez

Demaestri y Ruta Provincial 7

Blvd. Bernardo de Irigoyen entre Balcarce y Almirante Brown

Merlo

Coronel Rafael Hortiguera y Av. Rivadavia

Colón y Av. Rivadavia

Santuario San Cayetano

Basílica de Luján

Personal de Niñez: Si ves un chico perdido llama al 102 o avisá en la posta más cercana

Liniers

San Cayetano Km. 0

Merlo

Puesto 2. Av. Perón 26498 (intersección Paraguay)

General Rodríguez Centro

Blvd. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce

Luján

Ingreso a Luján - Dársena frente a la Universidad

MISAS Y CELEBRACIONES

Luján

Plaza Belgrano (frente a la Basílica)

Sábado desde las 7:00 al domingo a las 8:00 (se realizan a cada hora)