Pelea en el semillero amarillo: la disputa por la Juventud PRO expone las diferencias internas

La pelea por la conducción nacional de la Juventud PRO escaló hasta transformarse en una competencia cerrada que amenaza con abrir la primera grieta explícita entre los negociadores de Mauricio Macri. La puja se transformó en una interna porteña que tiene dos candidatos de peso y una tercera competidora que pide pista: por un lado, Pilar Brown —actual presidenta de la Juventud de la CABA—; por el otro, Alejandro Finocchiaro hijo, mientras que Valentina Etulain aparece con menor respaldo. Cada uno cuenta con apoyos diferentes que podrían proyectar el inicio de distancias mayores, pensando en un armado electoral, principalmente el capitalino.

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En el PRO conviven distintas líneas internas de pensamiento que, a grandes rasgos, pueden dividirse entre los que quieren un acuerdo con La Libertad Avanza y los que prefieren la autonomía. Los exponentes de esas expresiones con especial incidencia en la política porteña y bonaerense son Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Jorge Macri, María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza. Salvo el ritondismo, el resto asegura no meter la cola en la discusión partidaria de la Juventud.

El acuerdo fue, según confiaron cerca de De Andreis, no interferir en el mecanismo de elección de autoridades de la Juventud, dejando esa definición en manos de los sub-30, siempre priorizando una lista de unidad. Pero se leyó que, por una cuestión orgánica partidaria, lo lógico sería que Brown sea la elegida para encabezar la agrupación por tratarse de una referente cercana a un gobernador. Ya le tocó a Chubut, ahora debería ser la CABA y, luego, Entre Ríos.

Por lo bajo, se adjudican los apoyos de cada uno de los “pesos pesados” a determinadas listas. De Andreis respaldaría a Brown, mientras que Ritondo y Vidal lo harían con la nómina de Finocchiaro, hijo del diputado nacional. Sin embargo, la titular de la Fundación Pensar no participa de la contienda abiertamente, no lo hizo nunca. Etulain, por su parte, estuvo presente en la cena encabezada por Lacunza en la sede de la calle Balcarce, aunque aseguran que el precandidato presidencial no juega en esta disputa. Hasta ahora, el único sector que blanqueó acompañamientos fue el del presidente del PRO bonaerense, a quien acusaron de romper el pacto de no intervención. El resto insiste en no meterse.

Se trata de la primera división explícita entre Ritondo y De Andreis, quienes eligieron una discusión menor —la conducción juvenil— para marcar distancia. La paradoja es que son los dos dirigentes designados por Mauricio Macri para negociar una alianza con la Casa Rosada. La próxima grieta ya se anticipa en el horizonte: mientras el jefe del bloque amarillo en Diputados impulsa la reelección de Jorge Macri en la Ciudad, el secretario general del partido condiciona cualquier candidatura a la lapicera de Mauricio.

El sábado a medianoche terminará el período de presentación de listas para comandar la Juventud y, si bien es deseable la unidad, el proceso de acuerdos atraviesa turbulencias. De no lograr una síntesis, el organismo irá a internas por primera vez. La fecha es el 11 de octubre.

Las listas necesitan de un mínimo de siete avales para poder presentarse mientras que la unidad precisa de 14. Cada presidente de las juventudes provinciales tiene esos avales. Pero ni Brown ni Finocchiaro alcanzan los 14 para desactivar la competencia y conseguir una propuesta única. Etulain no llegaría ni al mínimo. De no lograr los acuerdos, el Colegio de Asambleístas -49 representantes de todas las provincias, en total- y los 24 jefes de las juventudes locales deberán elegir.

Hasta el último momento, la unidad será el escenario deseable por varias razones. La pelea interna es dañina, y el caso de las PASO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich provee un antecedente cercano; en el caso de la Juventud el que pierde se va; y no es un buen mensaje para la militancia porque desmotiva al que no logra imponerse. El sábado a medianoche se develará el misterio.