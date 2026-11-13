Pedro Saborido: "La visita del Papa fue un clonazepam"

El humorista Pedro Saborido comparó la visita del papa León XIV a la Argentina con el efecto de un clonazepam y sostuvo que el paso del pontífice permitió bajar, por un momento, el nivel de tensión. En una charla en Habrá Consecuencias, por El Destape 1070, también marcó el contraste entre los posicionamientos del jefe de la Iglesia católica y los del gobierno de Javier Milei.

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“¿Qué es lo que trajo el Papa? Fue un gran clonazepam”, planteó Saborido. Y explicó la comparación: “Paramos todos, bajamos un poco, escuchamos a un tipo”. El guionista recurrió a una imagen para describir esa sensación. Comparó el efecto de la visita con el de viajar a Bariloche y encontrarse con que el lago Gutiérrez sigue ahí, más allá de la coyuntura política. “Apesar de Cerimedo, vos vas y está ahi", bromeó.

Un Papa “a la izquierda” del Gobierno

Saborido también recuperó una de las repercusiones que, según contó, dejó el paso de León XIV por el país: “Yo nunca pensé que un Papa yanqui estuviera a la izquierda de un gobierno argentino. Lo han logrado”.En esa línea, consideró que el pontífice es “más claro y concreto” que Francisco, aunque presentó esa comparación como su propia opinión.

León XIV visitó la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su paso por el país, planteó que la economía debe estar al servicio de las personas, en un contexto de fuertes diferencias con las políticas impulsadas por Milei.

El debate sobre el “jodete por lo que votaste”

La reflexión surgió a partir de una pregunta sobre quienes les dicen “jodete por lo que votaste” a los votantes del oficialismo. Saborido distinguió entre una reacción comprensiva, que vinculó con una actitud católica de perdón, y otra atravesada por el enojo. Sin embargo, también advirtió que la idea de perdonar puede esconder una posición de superioridad frente al otro: “En el ‘te perdono’ también hay un rasgo de superioridad”, señaló.

En contraposición, describió con humor esos momentos en los que aparece el impulso de mandar todo al diablo e irse del país. Fue entonces cuando retomó la visita del Papa como una pausa capaz de bajar la intensidad de la discusión.