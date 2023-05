Encuestas 2023 en PBA: gana el Frente de Todos aunque JxC se acerca

La encuestadora Federico González y Asociados realizó un sondeo en la provincia de Buenos Aires a 1400 personas entre el 3 y 6 de mayo. El informe indicó qué opinan las personas encuestadas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Libertad Avanza, la Izquierda y demás fuerzas minoritarias. Asimismo detalló cuáles son los temas que más le preocupan, y los y las candidatas que ven más capacitadas para gobernar.

El estudio, de alcance exclusivamente provincial, se realizó de manera online a través de un cuestionario estructurado a personas que están habilitadas para votar. El nivel de error es de +/- 2.7%, mientras que el nivel de confianza es del 95.5%.

Entre los primeros resultados, Axel Kicillof es el dirigente con mayor intención de voto en el territorio que gobierna. El 35% de la población encuestada afirmó conocerlo y votarlo, mientras que en segundo lugar Diego Santilli (JxC) le pisa los talones con el 34,9%. En un tercer lugar le sigue José Luis Espert (Libertad Avanza) con un 34,4%.

Vale mencionar que, si el propio Gobernador dijo a El Destape que "no se encuentra en campaña porque (por los plazos electorales) está prohibido por ley", la encuestadora lo incluyó en el estudio, ya que tomó como criterio que "aunque no lo haya explicitado, el análisis político permite conjeturar la posibilidad de que el precandidato se presente como tal". De esta manera cada dirigente que incluyó es porque o "declaró que se presentará", o "aunque no lo haya explicitado, el candidato realiza acciones encuadrables como acciones de campaña", o existe "información oficial obrante en el partido y/o agrupación política" de la cual forme parte.

Por otra parte, vale mencionar que Juntos por el Cambio se encuentra abiertamente en campaña. Dicho espacio encabeza un segundo lugar en casi todos los escenarios, quedando muy cercano al oficialismo. En algunos casos, las diferencias entre los dos frentes son de apenas unas décimas.

A modo de ejemplo, la encuestadora realizó un sondeo en donde se observan diferentes boletas para las categorías de Presidente y Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, se estableció una encuesta con un escenario de PASO en todas las fuerzas.

El Frente de Todos aparece con dos listas: en una Cristina Fernández es la candidata a Presidenta y en la otra lo es Sergio Massa. En ambas listas el candidato provincial es Axel Kicillof. El porcentual total de intención de voto es del 29,2%.

Juntos por el Cambio, con cinco posibles listas, queda en segundo lugar con el 29,1%, es decir apenas una milésima de diferente. De las 5 boletas planteadas, 4 las encabeza Patricia Bullrich cambiando los nombres en la Provincia. La acompañan Joaquín de la Torre, Cristian Ritondo, Javier Igaucel y Néstor Grindetti. Y la quinta lista aparecen Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Finalmente, y en referencia a las problemáticas que más preocupan a las personas entrevistadas, los primeros tres temas son: "Pobreza y marginalidad", "justicia lenta e ineficiente" e "inseguridad". Todas están por encima del 85% en la categoría de preocuparles "mucho".

Curiosamente, y a pesar de ocurrir un femicidio cada menos de 30 horas en Argentina, la categoría "violencia de género" es una de las que menos importa. Si bien entre las categorías "mucho" y "algo" se llega a un 81%, entre "poco" y "nada" llega los 19 puntos.