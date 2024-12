Axel Kicillof convocó a armar un gran frente para enfrentar el ajuste de Milei y desafió: "¿Quieren batalla cultural? La vamos a dar"

Axel Kicillof convocó a armar un gran frente para enfrentar el ajuste de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la creación de un "inmenso frente" de cara a las elecciones legislativas 2025. "Provincia de Buenos Aires va a estar resistiendo, sí, pero construyendo también una alternativa de futuro", dijo en el acto de cierre de plenarios multisectoriales en San Martín, donde declaró en dirección al gobierno de Javier Milei: "¿Quieren batalla cultural? La vamos a dar".

"Para el año que viene nos estamos preparando para convocar a todos y a todas, para hacer un inmenso frente que represente una alternativa de futuro en la Argentina", contó el gobernador bonaerense. "Esa invitación la vamos a llevar a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires", siguió, y agregó a Milei: "No vamos a dejar hacerte hacer esa fiesta de los poderosos en paz".

"A trabajar, a militar, a caminar, a hablar, a convencer, a no bajar los brazos", añadió el mandatario provincial.

Además, expresó: "Cuando hablamos de unidad es unidad de la dirigencia política, pero es unidad que contemple y tenga a todos los sectores que están sufriendo, que defienden la soberanía, que defienden la producción nacional, que defienden la independencia económica, que defienden la justicia social. Todos esos sectores tiene que estar en esa unidad".

Las críticas al gobierno de Milei

Kicillof fue muy crítico de la gestión del Gobierno nacional, que la semana pasada implementó una reducción drástica de la cobertura de medicamentos para afiliados al PAMI. "Milei no es un héroe que hizo el ajuste más grande la humanidad, es un cobarde que ajustó a los jubilados de la Argentina", opinó, a la vez que marcó que "cagó a palos" a los adultos mayores.

"Milei, la plata en la Argentina que estás armando no alcanza y la industria, la producción y el trabajo están en caída libre", declaró el gobernador. "El plan Milei para bajar la inflación no es el que planteó en campaña; es otro, consiste no en dolarizar, cerrar el banco central, planes austríacos, nada de eso. Hizo un plan de ajuste convencional, como el que ya tuvimos en la época de Martínez de Hoz, en la época de Cavallo y en la época de Macri", subrayó Axel Kicillof.