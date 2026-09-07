PBA sostiene su postura sobre Malvinas: “Thatcher es una enemiga y criminal de guerra”

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves pasado en relación a la causa Malvinas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a fijar la postura institucional de la provincia en relación al tema: “Nosotros pensamos algo distinto en la Provincia de Buenos Aires, (Margaret) Thatcher fue, es y será siempre una enemiga de la Argentina, no solo una enemiga, sino una criminal de guerra que fue quien ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano en la guerra de Malvinas, cuando estaba fuera de la zona de exclusión”.

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El dirigente profundizó en el tema y dijo que “en Malvinas no hay un pueblo; hay una población implantada, usurpadora de nuestras Islas”. “No puede haber una autodeterminación de los pueblos cuando no hay un pueblo, sino una población implantada”, agregó.

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Respecto del giro en la postura del Presidente sobre el tema dijo que los principales anuncios “tienen que ver con medidas que ya existían, con normativas que ya estaban vigentes, pero que él no había implementado y que parece que ahora va a empezar a implementar”. En ese sentido, Bianco dijo que la nueva postura parece “oportuna”, ya que anunció una normativa que “ya estaba vigente a través de la ley 26.659, conocida originalmente como la ley ‘Pino Solanas’. La podría haber implementado durante todo este tiempo , incluso desde que se hizo el anuncio de inversión del Proyecto Sea Lion, que fue presentado el 10 de diciembre de 2025. Tardó 267 días, y nosotros hicimos la denuncia un día después de haber conocido el mismo proyecto; por eso decimos que es bastante oportunista”.

Además hizo referencia a otra medida y dijo que “anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, pero no es ninguna novedad. De hecho la base naval integrada que anunció, en 2022 el gobierno anterior había empezado con las obras, tenía un avance físico del 10%, hasta que llegó Milei y la paró”.

De esta manera, si bien Bianco dijo que “están de acuerdo con el fondo en la cuestión”, “nos parece realmente oportunista este cambio de posición tan profundo que ha tenido el presidente Milei”. “Exigimos, desde la provincia de Buenos Aires, que el gobierno movilice urgentemente al servicio diplomático para impedir esta acción unilateral que viola nuestra soberanía y contradice el derecho internacional”, pidió. “Debemos defender nuestras Islas Malvinas, sus espacios marítimos y sus recursos naturales que pertenecen a todos los argentinos”, cerró.