PBA capacita a rescatistas y fortalece las redes de prevención ante la llegada de El Niño: los detalles

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una jornada de entrenamiento y perfeccionamiento en rescate e intervención acuática, como parte de las acciones preventivas ante posibles eventos climáticos vinculados al fenómeno de "El Niño".

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La actividad se llevó a cabo en Benavídez a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y reunió a rescatistas, brigadas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación ante emergencias.

Impulsada por la Dirección de Intervención Social en la Emergencia, perteneciente a la Subsecretaría de Organización Comunitaria a cargo de Santiago Fidanza, la jornada incluyó simulacros de inundaciones urbanas donde los equipos ejercitaron técnicas de rescate, asistencia sanitaria y gestión de recursos en el terreno.

El Niño: entrenamiento preventivo

El entrenamiento constó de siete estaciones prácticas coordinadas por las entidades participantes. Se ejercitaron maniobras con embarcaciones y tablas, rescates con cuerdas en medios acuáticos, protocolos ante inundaciones, primeros auxilios, soporte vital y técnicas de autorrescate. Asimismo, se abordó el montaje de centros de operaciones de emergencia e implementación de sistemas de coordinación en el terreno.

La jornada fue encabezada por Fernando Mantelli, director de Intervención Social en la Emergencia. La instrucción técnica estuvo a cargo del Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia (CASA), Corazón Azul, la Brigada CER, UCE/Barómetro, CEPA Argentina, el Grupo Especial de Rescate (GER) Buenos Aires y la Escuela de Guardavidas de Dolores.

Además, el encuentro sumó la participación de Scouts Argentina, Guardas Ambientales de Dolores y Quilmes, la Red de Veterinarios en Catástrofes, ESBRA, Rotary General Sarmiento y diversas filiales bonaerenses de CEPA Argentina. La integración de estos actores permitió intercambiar experiencias e institucionalizar el trabajo articulado entre las fuerzas operativas.

En sintonía con esta estrategia, las direcciones de Intervención Social en la Emergencia y de Juventudes brindaron un taller formativo orientado a jóvenes, enfocado en herramientas de prevención y asistencia ante los efectos de El Niño.

Súper Niño 2026-27

Según los registros históricos citados por el Research Institute for Climate and Society (IRI), los episodios de El Niño y La Niña suelen desarrollarse entre abril y junio y alcanzar su máxima intensidad entre octubre y febrero. Por eso, el comienzo de octubre abre justamente la ventana en la que el fenómeno podría llegar a su punto máximo. Sin embargo, todavía no existe una fecha exacta para determinar cuándo se producirá el pico.

La previsión coincide con los análisis de organismos meteorológicos internacionales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló en septiembre que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y que se espera que alcance una intensidad muy fuerte antes de llegar a su apogeo hacia fines de 2026.