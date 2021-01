El presidente de Unión Vegana Argentina, Manuel Martí, se refirió a los porcentaje de veganos o vegetarianos en la sociedad Argentina y consideró que en el año 2020 aumentó sustancialmente la cantidad de ciudadanos que deciden dejar de comer carne. Además enfatizó que se puso en contacto con la productora de Paul McCartney para que el músico le envíe una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole que impulse el "Lunes sin carne" en la administración pública.

En diálogo con FM La Patriada, el dirigente ambientalista citó lo datos de una medición la realiza Insights Kantar: "En 2019 hicimos una medición y dio el 9%. Este año lo repetimos y nos encontramos con la sorpresa que daba 12%". Por otro lado, denominó "flexitariano" a un porcentaje de personas que "por alguna razón" dejaron de comer alimentos cárnicos en el último tiempo: "No sabemos el motivo, es una medición muy simple, pero creo que el porcentaje es mucho mayor".

Además dijo: "Yo hace 45 años que soy vegetariano y mis hijos son vegetarianos desde la panza. Si se midieran los menores de 18 años el portaje aumentaría bastante". Y remarcó: "No hay argumentos contra el veganismo. No existen, son mitos, falacias, mentiras".

Sobre el final, Martí reveló que, durante la visita su agrupación a la Casa Rosada para llevar una urna con firmas contra el acuerdo porcino con China, le deslizaron a Alberto Fernández que siguiera las sugerencias del Beatle Paul McCartney e implementara un "Lunes sin carne" en la administración pública: "Me dijo 'si Paul me canta Black Bird, me hago vegano'. Parecía una momento de color, pero me lo tomé en serio. No lo dimos a conocer porque nos pareció algo fuerte pero el mismo Presidente se lo contó en Tenembaum".

"Desde ese momento yo me puse a trabajar con la producción de McCartney para intentar hacer el contacto. Y prácticamente ya está, así que en cualquier momento Paul le va a mandar una carta personal al Presidente, pidiendo que lo implemente en el Estado", agregó el militante por los derechos de los animales .