Recrudece la interna en Juntos por el Cambio: Bullrich volvió a apurar a Larreta

La ex ministra de Seguridad le puso un ultimátum al Jefe de Gobierno porteño por la gestión de la Ciudad cuando venzan las nuevas restricciones para frenar los contagios de coronavirus.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, apuró al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, al señalar que "lo importante es que el 31 de mayo vuelva a abrir la Ciudad y no siga la corriente de una política que nos destruyó", en referencia al nuevo decreto presidencial para frenar los contagios de coronavirus en la región al que Larreta adhirió sin escándalo alguno.

Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, Bullrich fue fiel a su instinto liberal y se mostró como una férrea defensora de la apertura económica pese a los riesgos no sólo para los ciudadanos sino para el sistema de salud. Mientras que la exministra cargó contra el presidente Alberto Fernández por la cuarentena, Rodríguez Larreta, esta vez, buscó acompañar las últimas restricciones anunciadas.

Dentro de esas restricciones, el Jefe de Gobierno porteño decidió suspender las clases durante la semana de confinamiento estipulada hasta el 31 de mayo, pero Bullrich bajó un cambio y sintetizó que "son tres días nada más". A continuación, para no dejar lugar a dudas apretó a Larreta: "Lo importante es que el 31 Larreta vuelva a abrir la Ciudad y no siga la corriente de una política que nos destruyó", sentenció en diálogo con Lado P, por Radio Rivadavia.

En esta línea, Bullrich fue consultada sobre la decisión de Mauricio Macri de vacunarse en Miami y como era de esperarse, encontró razones para salir en su defensa: "Macri no fue a vacunarse a Estados Unidos. Fue a un Congreso y estando allá se vacunó. El error es haber dicho que no se iba a vacunar", aseguró. "Pero no me parece mal que alguien se vacune en un lugar y esa vacuna que está acá en Argentina, la que le hubiera tocado, quedó liberada. Es un gesto. Tuvo un Congreso, aprovechó y se vacunó", enfatizó.

En otro orden, sobre la interna de Juntos por el Cambio de cara a los próximos comicios, reconoció que en la alianza de la ultraderecha hay "matices" distintos en cuanto a la mirada sobre Gobierno Nacional. "A mí nunca me pareció una personalidad destacada, un estadista a la altura de las circunstancias de la Argentina. Quizás otros lo vieron con más capacidad de diálogo. Son matices", afirmó sobre el presidente Alberto Fernández.

A continuación, insistió con que su partido "está unido" y que no han "tenido diferencias en los temas más trascendentes del país". "Hemos estado unidos para defender la Justicia, la República, para no dejar pasar la ley del procurador, para defender la propiedad privada, para no dejar que se tomen tierras en el sur, en Guernica o en Vicentín, contra la liberación de los presos", expresó.