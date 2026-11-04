Repudiable: la burla de Patricia Bullrich a la condena de Cristina Kirchner

Mientras el Gobierno de Javier Milei aún sigue sin pronunciarse sobre la dura paliza que recibió su aliado Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos, la senadora libertaria Patricia Bullrich contestó con una burla a la expresidenta Cristina Kirchner, quien celebró la victoria demócrata.

{{{htmlAmp}}}

Esta mañana, luego de conocerse la aplastante victoria del Partido Demócrata sobre los republicanos, la exmandataria utilizó sus redes sociales para festejar el revés de las urnas a Trump. "Beautiful Morning (Hermosa Mañana)", publicó con ironía Cristina Kirchner.

Con esta elección, Trump perdió el control de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, e incluso perdió en bastiones históricos del Partido Republicano, como Texas o Kansas.

En medio del silencio oficial sobre la derrota del líder republicano, que representa una pieza clave en los planes de proyección internacional de Milei, la senadora Bullrich salió a contestarle a Cristina Kirchner.

El golpe bajo de Bullrich

"Freedom is beautiful (La libertad es hermosa)", respondió en X a la publicación de la líder del PJ. Su mensaje fue directamente a enrostrarle a la exmandataria que se encuentra detenida en prisión domiciliaria cumpliendo una pena de seis años, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hace apenas dos días, la exmandataria concedió una entrevista al diario estadounidense The Washington Post, en la que se refirió a la posibilidad de volver a competir por la Presidencia de la Nación. Además, vaticinó un revés electoral para el líder del movimiento MAGA, señalado como uno de los principales respaldos financieros del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, Bullrich insiste en fortalecer su figura en vistas a lanzarse como candidata en 2027 y se desmarca del Gobierno en cuanta ocasión pueda: ya lo hizo la semana pasada con las elecciones de Brasil, al reconocer el triunfo de Lula da Silva.

En esa línea, la senadora libertaria se adjudicó este martes un anuncio para las pymes del ministro de Economía, Luis Caputo, y volvió a profundizar la interna en el Gobierno. "Lo planteé durante mucho tiempo", señaló para adueñarse de la iniciativa.