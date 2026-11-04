El resultado adverso para Donald Trump en los comicios de medio término en los Estados Unidos encendió las alertas en el gobierno de Javier Milei, donde la figura del líder republicano representa un pilar central en la estrategia y proyección internacional de la Casa Rosada. Aunque el mandatario nacional no emitió hasta el momento una postura oficial ni un comunicado formal, la actividad registrada en el entorno gubernamental y en las redes sociales expone la preocupación que el oficialismo mantiene sobre el escenario político estadounidense.

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En el plano digital, el Presidente evitó declaraciones directas pero dejó trascender su posición a través de interacciones en la plataforma X. Durante la madrugada, Milei reposteó una publicación del analista político Julio Burdman, quien cuestionó con dureza el sistema de votación estadounidense.

El mensaje compartido por el jefe de Estado sostiene: "Espero que en Argentina nunca se aplique el terrible sistema de voto por correo que se utiliza en Estados Unidos. Es un retroceso de más de un siglo; la eliminación del voto secreto. El voto por correo permite todo tipo de manipulación por parte de las maquinarias electorales".

De manera paralela, registros de actividad en la misma plataforma mostraron alertas de una publicación realizada por el mandatario que posteriormente fue eliminada de su cuenta.

El análisis del entorno presidencial: lecturas geopolíticas y balance de la gestión republicana

Las repercusiones de mayor peso discursivo surgieron de dos figuras clave del esquema de poder libertario: el asesor presidencial Santiago Caputo y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Carreira. Ambos funcionarios expusieron sus lecturas en redes sociales, combinando la interpretación geopolítica del resultado con un análisis autocrítico sobre la estrategia del Partido Republicano.

Por un lado, Caputo se refirió al resultado electoral haciendo hincapié en la transparencia del conteo y en los actores que celebran el revés republicano. El asesor presidencial manifestó: "A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy (ninguna de ustedes que son idiotas)".

En esa línea, remarcó lo que consideró el saldo inobjetable de la jornada: "En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Iran, Hezbolah, y el Partido Comunista Chino".

A través de su cuenta en la red social X, el asesor monotributista analizó también las cifras de los sondeos de salida y subrayó el fuerte retroceso republicano en esa franja generacional: "Según las encuestas a boca de urna de CNN, los demócratas ganaron esta noche entre los hombres blancos jóvenes por una diferencia de 17 puntos porcentuales. En 2024, Trump había ganado entre ese mismo grupo por una diferencia de 28 puntos".

A su vez, Carreira, responsable de la comunicación digital del Gobierno, aportó una mirada crítica sobre la conducción republicana y las dificultades que erosionaron su base electoral. "Esto es lo peor de la jornada de hoy. Los líderes del Partido Republicano post-Trump van a hacer la peor lectura posible de la derrota de hoy. Espero que entiendan que tienen que profundizar las políticas exitosas que lo llevaron a Trump a ganar 4 elecciones históricas (2016, 2018, 2022 y 2024) y no moderarse", planteó.

Al profundizar sobre las causas del traspié comicial, el funcionario vinculó la caída electoral al rumbo socioeconómico e internacional de la administración estadounidense: "El primer año de gobierno en 2025 fue impresionante, pero este 2026 quiso jugar todos los partidos y no le salió. Terminó llegando a un noviembre electoral con la nafta carísima, una guerra que se extendió demasiado y las bases completamente desmovilizadas".

Al proyectar el escenario legislativo en Washington y la capacidad de acción del expresidente, Carreira relativizó el bloqueo parlamentario: "Sin 60 senadores demócratas, la composición del Congreso no cambia nada. Obama gobernó entre 2014 y 2026 con ambas cámaras en contra y no le pudieron frenar nada".

En este sentido, concluyó que "obvio que se puede dar vuelta la situación pero depende exclusivamente de la voluntad de Trump y de los avispados del Partido Republicano (son pocos) de dar volver al camino de las políticas por las que lo votaron a Trump".