Patear el tablero sin romper: el enojo de Bullrich, la reaparición de Macri y la rosca bonaerense

Bullrich estaba muy enojada: las desprolijidades del Gobierno pusieron en jaque su credibilidad en el Senado y la de sus representantes en Diputados.

El creciente malestar de Patricia Bullrich tras los desencuentros parlamentarios con el oficialismo expone las tensiones internas en La Libertad Avanza, donde la senadora busca marcar su autonomía estratégica y preservar su propio volumen político de cara a las próximas elecciones sin llegar a una ruptura formal. En paralelo, la oposición aliada reacomoda sus fichas en el territorio: mientras Mauricio Macri retoma el protagonismo federal con un nuevo acto en Jujuy para consolidar su vínculo con los gobernadores de la UCR, la cúpula libertaria intensifica la rosca bonaerense en la sexta sección electoral de la mano de Diego Santilli y Karina Milei para avanzar en la unidad con el PRO.

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LA trastienda del video con el que Patricia Bullrich marcó la cancha

Como después de cada sesión, Patricia Bullrich tenía previsto publicar en sus redes sociales un video del trabajo parlamentario. Sin embargo, los desencuentros oficialistas de esta semana la llevaron a elevar el tono. Había varias canciones entre las opciones para musicalizar la pieza audiovisual que rompió el silencio del viernes por la mañana: “No me importa”, de Lali —la elegida—, y “La Tonta”, de Jmena. El mensaje fue claro: “Del Senado me ocupo yo y, si no les gusta, échenme”. Pero el posteo bomba no anticipa una ruptura con La Libertad Avanza.

Bullrich estaba muy enojada. Las desprolijidades del Gobierno pusieron en jaque su credibilidad en el Senado y la de sus representantes en Diputados. Se trata de aquellos que negociaron con los aliados un dictamen para bajarle el tono a la emergencia en discapacidad y que se enteraron, a la par del resto, de que el Presupuesto 2027 derogaba de hecho la ley. La exministra buscó marcar la cancha, evitar perder capacidad de negociación y adelantar cómo será el trabajo a futuro.

Como viene contando El Destape, la postura de Bullrich es clara: ella no tiene jefe y, una vez que un proyecto entra al Senado, la responsabilidad y las decisiones son suyas. Las iniciativas salen por mayorías y es necesario ceder. Eso fue lo que intentó marcar, una vez más, este viernes.

La senadora ya había avisado de estas dificultades en privado, porque no es alguien que salga a romper todo sin antes haberlo advertido. Hacia adentro, buscó resolver la situación: pidió trabajar el Presupuesto en distintas mesas e incluso, en la reunión de Gabinete de hace casi dos semanas, advirtió sobre los sectores que no la están pasando bien con la coyuntura económica. Evidentemente, fue ignorada en reiteradas oportunidades, un escenario agravado por el hecho de que le escatimaron información clave sobre la ley de leyes. Entonces se hartó y pateó el tablero.

El capital electoral: la estrategia de autonomía sin llegar a la ruptura

Bullrich responde y se defiende. Sus mensajes aparecen como una consecuencia directa de las acciones ajenas. Quiere mantener sus capacidades políticas, pero también cuidar un activo clave: del 55% de los votos que sacó Javier Milei en el balotaje 2023, el 25% fueron de ella. Con ese punto a favor y una buena imagen positiva, el futuro dirá dónde podrá jugar el año que viene. Las posibilidades de ser candidata a presidenta o vice no son excluyentes; está preparada para lo que sea necesario, y de ahí su campaña permanente y su reinvención constante.

Lo cierto es que ella asegura que no está en sus planes romper con el proyecto libertario. Solo se trata de marcar las diferencias.

Reaparece Macri: desembarca en Jujuy para reordenar la marea del PRO

El viernes, Mauricio Macri volverá a ser protagonista de la política doméstica con un nuevo acto de “El Próximo Paso” en Jujuy. Ya está confirmada la reunión con el gobernador local, el radical Carlos Sadir, con lo que el líder del PRO podrá decir que se encontró con todos los mandatarios provinciales de la UCR. También conversará con los jefes de los partidos amarillos del NOA.

Antes del evento central, la jornada contará con reuniones de Juventud y Mujeres, como en otras ediciones. Los destinos previos también tuvieron un encuentro de la Escuela de Dirigentes PRO que, en esta ocasión, se hizo hace dos meses con la participación de Fernando De Andreis, secretario general del partido.

Claudia Machaca, presidenta del PRO Jujuy, y Luciano Angelini, diputado provincial y titular de la Fundación Pensar de aquella provincia, son los organizadores de la jornada. Por estas horas, es probable que Macri se quede a dormir allí el viernes y recién regrese el sábado a Buenos Aires.

¿Cómo avanza la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires?

Previo a la visita de Javier Milei, Diego Santilli, Karina Milei y Sebastián Pareja a la planta industrial de Compañía Mega y al predio de la empresa Louis Dreyfus Company —donde se construirá una planta de molienda—, la cúpula nacional y provincial de La Libertad Avanza se reunió con dirigentes locales.

El diputado bonaerense Oscar Líberman junto a Javier Milei en Bahía Blanca.

Referentes como el legislador bonaerense Oscar Liberman y los concejales Felipe Ferrández, Mauro Reyes, Franca Grippo, Fernando Compagnoni y Marité Gonard estuvieron durante la jornada presidencial y escucharon el análisis de Santilli en torno a la necesidad de lograr la unidad con el PRO en la sexta sección electoral.