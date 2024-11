El Gobierno vuelve a la carga con la eliminación de las PASO y podría sumarlo al Presupuesto

En la línea de todos los últimos gobiernos, la gestión libertaria también quiere eliminar las PASO y, si consiguen reunir algún consenso, podría llegar a incluirlo en el Presupuesto 2025 que se tratará la semana que viene en Diputados. Una reforma política que incluía el fin de las primarias formaba parte de aquel primer proyecto de ley Omnibus, que luego quedó afuera en la versión más acotada de la ley Bases aprobada. Por lo general, los gobernadores también están de acuerdo con la eliminación de las PASO y la decisión de votar con Boleta Unica de Papel (BUP) a nivel nacional sumó una complicación para las provincias que suelen ir a las urnas el mismo día que Nación, como es el caso de Buenos Aires. Si no hay quórum para el cambio, quedaría para 2026.

Como la mayoría de las jugadas políticas del oficialismo, quien se encuentra detrás de ella es el súper asesor Santiago Caputo y una funcionaria de su confianza, María Ibarzábal, secretaria de Planeamiento Normativo, quien elaboró el proyecto. La lógica de que se incluya en el Presupuesto tiene que ver con el financiamiento de las elecciones y las campañas. Su eliminación permitiría gastar esos recursos en otras cuestiones. En la misma reforma, también se terminaría con la elección directa de los legisladores del Parlasur, un organismo muy cuestionado por el Gobierno y al que le quitó todo financiamiento, incluso los viáticos para sus integrantes. Por lógica, los oficialismos -tanto los nacionales, como los provinciales y municipales- cuentan con más facilidades para participar de una elección interna, por lo que suelen estar en contra de las PASO que favorece a quienes cuentan con menos recursos y visibilidad.

Según está establecido, los cambios en el sistema electoral deben realizarse en los años no electorales. Es decir, que el Gobierno tendría sólo estas semanas hasta fin de mes de ordinarias y el período de extraordinarias, si llegara a incluirlo en el temario si es que quiere eliminar las primarias previstas para agosto del año que viene. Por lo menos, debería votarlo una de sus cámaras. Más sencillo sería incluir, aunque sea como enunciado, dentro del mismo Presupuesto en acuerdo con los gobernadores. Un problema sería que los aliados del PRO ya dijeron que querían mantenerlas -les podría solucionar un problema en distritos como CABA o Provincia- aunque las últimas encuestas lo muestran tan abajo en intención de voto que ya no queda claro qué tanto uso podrían darle.

De los funcionarios nacionales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha sido de los más enfáticos sobre la necesidad de derogar las primarias. "Es un costo enorme para el Estado; una molestia generalizada para los ciudadanos, que tienen que decidir sobre internas de partidos que no les interesan", sostuvo en su momento. Sin embargo, también reconoció que el oficialismo no contaba con el acompañamiento suficiente para conseguir la aprobación en el Congreso, pero el diálogo que viene manteniendo con los gobernadores en los últimos días abrió una ventana de oportunidad. Pese a que hay varios proyectos presentados, de legisladores de diferentes bancadas, ninguno avanzó tanto en su tratamiento como para que alcanzara el dictamen de comisión.

En Unión por la Patria no hay una posición defiinida, pero la eliminación de las PASO nacionales podría resultarle beneficiosa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien viene realizando una ronda de consultas con intendentes para resolver qué hacer ante la adopción de la BUP a nivel nacional. Los intendentes le pidieron desdoblar la elección provincial y, en lo posible, eliminar las PASO bonaerenses. En la provincia, las PASO están atadas por ley a la norma nacional, así que si hay cambios deberían realizarse a través de la Legislatura. Pero si no hay primarias a nivel nacional, es casi lógico que se eliminen también en la Provincia. Las primarias no son el único inconveniente para que Kicillof resuelva desdoblar: según el primer cálculo que hicieron en la gobernacipon, necesitarían alrededor de 100 mil millones de pesos para hacer un comicio bonarense. Desde Nación ya les advirtieron que no pondrán dinero para eso.