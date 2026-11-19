El Gobierno consiguió dictamen para avanzar con la reforma política que modifica las reglas electorales en el país. El proyecto contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, además de la incorporación de Ficha Limpia, la eliminación de las listas colectoras y una reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral, entre otros cambios.

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La senadora Patricia Bullrich celebró el acuerdo y destacó los principales puntos de la iniciativa. "Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política", tal como publicó en un tuit este mismo miércoles. También anticipó modificaciones sobre la veda electoral, que dejaría de limitar determinadas actividades durante las jornadas previas a los comicios.

El texto introduce además modificaciones en el Código Electoral Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y la legislación sobre financiamiento de las agrupaciones políticas. Sin embargo, no logró eliminar las PASO sino suspenderlas, específicamente, para el proceso electoral de 2027.

Reforma electoral: uno por uno, los cambios que propone el Gobierno

Los puntos en los que llegaron a acuerdo fueron seis, de acuerdo a lo que mencionó la propia Bullrich en sus redes.

1. Suspensión de las PASO. El artículo 17 establece la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias durante 2027, junto con las obligaciones vinculadas a su organización. Para ese año, la selección de candidatos quedará en manos de las cartas orgánicas de los partidos políticos y los reglamentos electorales de las alianzas. Es decir, no habrá primarias obligatorias para definir las candidaturas nacionales en el próximo turno electoral.

2. Eliminación de las listas colectoras. El proyecto establece que las agrupaciones políticas deberán presentar una sola lista por categoría. Además, prohíbe que convivan listas idénticas entre las alianzas electorales y los partidos que las integran. La disposición busca impedir que distintas boletas reproduzcan candidaturas para una misma categoría.

3. Incorporación de Ficha Limpia. La iniciativa establece que las personas condenadas por delitos dolosos, con una sentencia confirmada en segunda instancia o instancia de revisión, no podrán ser candidatas a cargos electivos nacionales. La restricción también alcanza a quienes pretendan ocupar cargos partidarios. La Cámara Nacional Electoral deberá crear un registro público para identificar a las personas alcanzadas por esta inhabilitación.

4. Menos publicidad electoral gratuita. La reforma reduce a la mitad, del 5% al 2,5%, el tiempo de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deben ceder gratuitamente para fines electorales. De esta manera, se recortan a la mitad los espacios publicitarios que el Estado garantiza a las agrupaciones políticas.

5. Eliminación de restricciones de la veda electoral. El proyecto deroga distintas disposiciones del Código Electoral Nacional vinculadas con las restricciones durante el período previo a los comicios. Además, habilita la publicidad electoral en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y publicidad estática en espectáculos públicos por fuera del plazo de campaña establecido.

6. Cambios en la Boleta Única de Papel. El dictamen modifica la información que deberá contener la BUP, incluyendo nombres, fotografías y símbolos partidarios. También establece la posibilidad de votar por una lista completa mediante una única marca.

Los cambios también alcanzan al Parlasur

La reforma propone modificar además la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. Hasta que se establezca un mecanismo de elección directa simultánea, los 19 representantes nacionales serán designados entre diputados y senadores del Congreso, mientras que los 24 representantes regionales serán elegidos por las legislaturas provinciales.