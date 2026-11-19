Después de una negociación trabajosa, el Gobierno parece encaminado a conseguir la suspensión de las PASO nacionales. Busca complicar la reorganización del peronismo y evitar el impacto que una derrota en agosto podría tener sobre una economía frágil. Pero, según plantearon referentes peronistas, la provincia de Buenos Aires podría mantener sus primarias para definir las candidaturas, con varios aspirantes ya lanzados. En ese escenario, un mal resultado de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país podría provocar el sacudón que la Casa Rosada busca evitar y poner en duda las chances de reelección de Javier Milei.

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“Vamos a seguir trabajando en la hipótesis de sostener las PASO tanto a nivel nacional como provincial”, sostuvo el lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su habitual conferencia de prensa. Las definió como “el mejor instrumento para que el pueblo peronista y todos los que comulgan con el campo popular definan quiénes serán sus candidatos” y recordó que los principales referentes del peronismo habían acordado defenderlas en las dos reuniones que mantuvieron. La ley establece que las PASO bonaerenses se hagan el mismo día que las nacionales. Si el Congreso suspende las primarias nacionales y la Provincia mantiene las suyas, el gobernador Axel Kicillof tendría margen para fijar la fecha e incluso convocarlas antes de agosto.

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Los otros dos sectores del peronismo bonaerense también se pronunciaron, en principio, a favor de sostener las primarias. El vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, cercano a Sergio Massa, coincidió con Bianco en mantenerlas tanto en Nación como en la Provincia. Planteó que, si se suspenden las nacionales, la candidatura a gobernador podría entrar en la negociación de un acuerdo de unidad del peronismo. Si ese acuerdo no prospera, sostuvo, la candidatura debería definirse en las urnas. En la misma línea se expresó el jefe del bloque de diputados peronistas, Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner, quien afirmó que “el peronismo necesita tener unas PASO”. Así, los tres sectores del PJ bonaerense coincidieron en defender las primarias.