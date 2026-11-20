Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrían no realizarse en 2027. El gobierno de Javier Milei incorporó su suspensión al proyecto de reforma electoral que consiguió llevar al recinto del Senado, en una iniciativa que también introduce cambios en la selección de candidatos, el financiamiento y las reglas de las campañas políticas. Si bien el debate suele concentrarse en el costo de organizar los comicios, la discusión también involucra el papel de la ciudadanía en la definición de las candidaturas.

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Las PASO fueron creadas en 2009, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y se implementaron por primera vez en las elecciones nacionales de 2011. Desde entonces, funcionan como una instancia previa a los comicios generales en la que los partidos y las alianzas definen quiénes serán sus candidatos. Si el Congreso aprueba la reforma impulsada por Milei, ese mecanismo quedará suspendido para las elecciones nacionales de 2027, aunque no será eliminado definitivamente de la legislación.

Qué son las PASO y cómo funcionan las elecciones primarias

Son elecciones en las que la ciudadanía participa para definir las candidaturas que cada partido político o alianza presentará en las elecciones generales. Su nombre responde a cuatro características:

Primarias: se realizan antes de las elecciones generales y permiten seleccionar a los candidatos.

se realizan antes de las elecciones generales y permiten seleccionar a los candidatos. Abiertas: puede votar todo el electorado, sin necesidad de estar afiliado a un partido político.

puede votar todo el electorado, sin necesidad de estar afiliado a un partido político. Simultáneas: todas las agrupaciones políticas participan el mismo día.

todas las agrupaciones políticas participan el mismo día. Obligatorias: deben votar todas las personas habilitadas en el padrón y también deben participar las agrupaciones políticas, incluso aquellas que presentan una sola lista.

En la práctica, las PASO permiten que los votantes elijan entre distintas precandidaturas de un mismo espacio político. Por ejemplo, si dos dirigentes de un partido quieren competir por la candidatura presidencial, pueden presentarse en las primarias y la ciudadanía define quién representará a esa fuerza en las generales.

Además, las PASO funcionan como una instancia de selección y ordenamiento de la oferta electoral. Para competir en las elecciones generales, las agrupaciones deben alcanzar al menos el 1,5% de los votos válidos emitidos en la categoría correspondiente.

Cuándo se crearon las PASO y por qué Milei busca suspenderlas

El sistema fue establecido mediante la Ley 26.571, conocida como Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada en diciembre de 2009. Su primera aplicación a nivel nacional tuvo lugar en agosto de 2011, antes de las elecciones presidenciales de octubre de ese año.

Desde su implementación, las primarias se convirtieron en una instancia central del calendario electoral argentino. Sin embargo, también fueron objeto de cuestionamientos políticos, especialmente por el costo de su organización y por la posibilidad de que los partidos presenten listas únicas, sin competencia interna.

Crédito: Junta Nacional Electoral.

En ese contexto, Milei volvió a poner en discusión su continuidad. El proyecto de reforma electoral que el oficialismo consiguió llevar al Senado establece, en su artículo 17, la suspensión de las PASO durante 2027, junto con las obligaciones legales vinculadas con su organización.

La propuesta no implica derogar la ley que creó las primarias: establece que la suspensión tendrá vigencia exclusivamente durante el proceso electoral de 2027 y caducará una vez finalizado. Por lo tanto, su continuidad para elecciones posteriores no queda resuelta por esta iniciativa.

Qué cambiaría en las elecciones 2027 si se suspenden las PASO

Si el Congreso aprueba la reforma, los partidos políticos deberán definir sus candidaturas de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas. En el caso de las alianzas electorales, la selección se realizará según los reglamentos que establezcan las fuerzas que las integran.

Esto significa que los ciudadanos ya no tendrán una instancia electoral previa para elegir entre los distintos precandidatos de un mismo espacio. La decisión quedará en manos de los mecanismos internos de cada partido o alianza, que podrán establecer sus propios procedimientos de selección.

La modificación también impacta en la estrategia de los dirigentes que buscan competir por una candidatura. Sin PASO, las disputas internas deberán resolverse mediante acuerdos políticos, negociaciones partidarias o los mecanismos previstos en cada organización.

La suspensión de las primarias forma parte de una reforma más amplia que incluye cambios en las reglas de competencia electoral. Entre ellos aparecen la incorporación de un régimen de Ficha Limpia, modificaciones en la publicidad electoral gratuita y nuevas disposiciones sobre los debates presidenciales.