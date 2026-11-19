El Gobierno de Javier Milei busca eliminar la veda electoral de cara a las elecciones presidenciales 2027. El proyecto de Reforma Electoral del oficialismo, que obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, propone modificar el artículo 71 del Código Electoral Nacional, que fija las restricciones alrededor de los comicios y las campañas electorales.

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Qué cambiaría de la veda con la Refoma Electoral

La veda establece limitaciones de campaña y ciertas actividades en torno al día de la votación, con el objetivo de que el electorado decida sin presiones de último momento y de que la jornada transcurra con normalidad. El texto del oficialismo elimina parte de esas restricciones:

Deja de limitar la venta de bebidas alcohólicas.

Permite la realización de espectáculos públicos y las actividades comerciales, culturales y sociales durante la jornada electoral.

Los candidatos podrán hablar con libertad incluso en el día de la votación.

El otro cambio vinculado con la veda está en la propaganda política: el dictamen reescribe el artículo 64 y permite que los avisos en televisión, radio, medios gráficos, vía pública, internet y telefonía se difundan incluso fuera del plazo de campaña. También habilita la publicidad estática en espectáculos públicos.

Qué otros cambios incluye la reforma electoral de Milei

La veda es uno de los seis puntos que Bullrich destacó del acuerdo. Los otros son:

La suspensión de las PASO en 2027.

La eliminación de las listas colectoras.

La incorporación de Ficha Limpia.

La reducción del 5% al 2,5% del tiempo de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratis para fines electorales.

Cambios en la Boleta Única de Papel.

¿Cuándo se vota la reforma electoral?

El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre. Por modificar el régimen electoral, necesita mayorías de las Cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. Si se aprueba en la Cámara alta, deberá pasar luego por Diputados.