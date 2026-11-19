La jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich celebró el dictamen que consiguió el oficialismo para avanzar en la reforma electoral y deslizó que, entre los cambios propuestos además de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, está el fin de la veda electoral. "Es una ficción porque las redes sociales siguen funcionando y todos nos preguntamos qué sentido tiene", argumentó en diálogo con A24.

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La senadora remarcó que la propuesta también apunta a flexibilizar las actividades comerciales y sociales durante los días de votación. En ese sentido, planteó que la ciudadanía podrá continuar con sus actividades habituales y que "los comercios podrán funcionar con normalidad, siempre que contemplen horarios para que sus trabajadores puedan concurrir a votar".

El dictamen que consiguió las 10 firmas este miércoles deroga los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral. Así, si la ley se aprueba, el día de la elección podrán abrir los comercios que venden alcohol y podrán realizarse recitales, partidos de fútbol y otros espectáculos públicos.

Se mantienen, por otro lado, el resto de las restricciones de la veda, entre ellas la prohibición de hacer actos proselitistas y difundir encuestas desde 48 horas antes de la votación. También siguen vigentes la prohibición de portar armas y de usar banderas o distintivos partidarios, y la de fotografiar la Boleta Única.

Esta veda escindida no era parte del proyecto de reforma electoral inicial que el Gobierno envió en abril. La Cámara Nacional Electoral (CNE) había advertido que cambiar las reglas electorales en un año con elecciones generales va contra los estándares internacionales y pidió que, si se insiste en suspender o suprimir las PASO o modificar el sistema de votación, las definiciones se tomen con antelación (antes del final de 2026, de cara a 2027, y como mínimo tres meses antes de los comicios) para no alterar la estabilidad del orden legal durante un proceso electoral.

Cómo es la veda electoral en Argentina hasta ahora

La veda electoral en Argentina es el período previo y posterior a una elección durante el cual rigen una serie de restricciones destinadas a garantizar que la ciudadanía pueda votar con libertad, sin presiones ni interferencias de la actividad proselitista. Comienza 48 horas antes de la apertura de los comicios y se extiende hasta tres horas después de su cierre.

Durante ese lapso, quedan prohibidas las siguientes actividades: