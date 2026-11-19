Qué pasa con el debate presidencial en las elecciones 2027, según la Reforma Electoral de Javier Milei

La Reforma Electoral que impulsa por el Gobierno de Javier Milei ya tiene dictamen en el Senado y busca modificar las reglas del debate presidencial de cara a las elecciones 2027. El proyecto prevé un intercambio entre candidatos presidenciales únicamente en caso de balotaje, mientras que no sería obligatorio para la primera vuelta.

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Qué dice el dictamen sobre el debate presidencial

El artículo 10 del proyecto reescribe el artículo 64 del Código Electoral Nacional y elimina la obligatoriedad del debate en la primera vuelta, mientras queda específicamente destinado al debate presidencial en segunda vuelta.

Según el texto, la Cámara Nacional Electoral será la encargada de organizar los encuentros, que deberán realizarse dentro de los diez días previos al balotaje. En contecto se prevé:

El tribunal convocará a los candidatos en los cinco días hábiles posteriores al escrutinio definitivo.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el reglamento, los moderadores o los temas, esas definiciones quedarán en manos de la propia Cámara.

No se le exige a ningún postulante participar de un debate antes de la primera vuelta.

La reforma electoral busca eliminar la obligatoriedad del debate en la primera vuelta

Qué otros cambios impulsa la Reforma Electoral

El dictamen busca otras modificaciones del Código Electoral para las elecciones 2027:

Suspención de las PASO : se suspenden las primarias durante 2027 y los candidatos se definen según las cartas orgánicas de cada partido.

: se suspenden las primarias durante 2027 y los candidatos se definen según las cartas orgánicas de cada partido. Colectoras : quedan eliminadas, ya que cada agrupación presentará una sola lista por categoría.

: quedan eliminadas, ya que cada agrupación presentará una sola lista por categoría. Ficha Limpia: se inhabilita a los condenados por delito doloso con condena confirmada en segunda instancia.

se inhabilita a los condenados por delito doloso con condena confirmada en segunda instancia. Campaña: el tiempo gratuito que los medios audiovisuales deben ceder para fines electorales baja al 2,5% de su programación, la mitad de lo que establece la ley vigente.

Cuándo se vota: qué necesita el oficialismo para la reforma electoral

El oficialismo reunió las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto con el apoyo de los senadores libertarios, radicales y dos integrantes de Provincias Unidas, aunque tres de ellos dejaron constancia de disidencias. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estimó que contará con 40 votos. Por tratarse de una ley electoral, se requiere mayoría absoluta en cada cámara: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, por lo que el proyecto deberá superar también esa instancia.