A un año de que arranque formalmente la carrera presidencial, una nueva encuesta empieza a dibujar el mapa electoral de 2027 y no se parece al que muestran los números de imagen. El Monitor de Opinión Pública de octubre de Zentrix Consultora midió el potencial electoral de cinco dirigentes y encontró que Axel Kicillof tiene el piso de votos más alto del país, mientras que Javier Milei enfrenta uno de los techos más bajos.

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El dato más fuerte del informe es para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El 28,7% asegura que lo votaría seguro, la cifra más alta de todo el relevamiento. Otro 17,7% dice que podría votarlo, con lo que su techo llega al 46,4%. Detrás aparece Milei, con un 24,3% de voto seguro. Más lejos quedan Patricia Bullrich (19,1%), Myriam Bregman (11,8%) y Victoria Villarruel (11%).

El apoyo a Kicillof tiene un perfil claro. Entre los sectores de clase baja, el 43,1% lo votaría seguro y otro 15,7% podría hacerlo, casi seis de cada diez. Entre las mujeres pasa algo parecido: 38,1% de voto seguro y 20,8% de voto posible. También le va bien en la franja de 40 a 59 años, donde su potencial supera el 50%. Su punto débil está en la clase media, donde el rechazo duro llega al 63,8%, y entre los varones, con un 63,5%.

Milei: votos fieles, pero poco espacio para crecer

El Presidente de la Nación tiene un electorado propio consolidado, pero el informe señala el problema: solo el 10,6% dice que podría votarlo. Es el margen de crecimiento más chico de los cinco dirigentes medidos.

Del otro lado, el 59,2% asegura que jamás lo votaría. Con un 24,3% de voto seguro, su techo queda en 34,9%, el cuarto de la lista. Solo Villarruel, con 29,3%, tiene un techo más bajo.

La consultora lo resume así: sumando voto seguro y rechazo duro, 83,5% del electorado ya tiene posición tomada sobre el Presidente. Es el nivel más alto del relevamiento. En otras palabras, quedan muy pocos votantes para convencer.

El rechazo se dispara en algunos sectores. En la clase baja, el 73,3% nunca lo votaría, y su voto seguro cae al 13,2%. Entre las mujeres, el "jamás" llega al 65,5%, y entre los mayores de 60 años, al 62,4%. Su base más firme está en las clases alta y media, donde supera el 34% de voto seguro, y entre los menores de 40 años.

Bullrich y Bregman, con más votantes por conquistar

El orden cambia cuando se mira el techo electoral. Bullrich encabeza con 48,6%, seguida por Kicillof (46,4%) y Bregman (45,7%). La diferencia entre los tres está dentro del margen de error, así que en los hechos están parejos.

Lo que distingue a Bullrich y a Bregman es de dónde sale ese techo. La ex ministra y actual senadora tiene un 29,4% que podría votarla y la dirigente de izquierda, un 33,9%, el mayor de todos. Ninguna de las dos tiene un núcleo duro grande, pero tienen mucho terreno abierto.

El propio informe de Zentrix describe el contraste: "Son perfiles opuestos: uno con voto propio consolidado y poco espacio para crecer, los otros con menos núcleo duro y más terreno por disputar". Bregman, además, tiene la mejor imagen del relevamiento: 42% positiva contra 44,8% negativa, el saldo menos desfavorable de todos.

Un Gobierno que se mueve en una banda estrecha

El potencial electoral coincide con la evaluación de la gestión. Según Zentrix, el 36,2% aprueba el gobierno de Milei y el 55,5% lo desaprueba. La imagen positiva del Presidente es de 35,9% y la negativa, de 58%.

La consultora destaca que las tres preguntas, aunque están formuladas de forma distinta, dan casi los mismos valores. Para el informe, eso indica que la opinión sobre el Gobierno funciona como un bloque: desde abril, la aprobación se movió en una banda de menos de cinco puntos, entre 31,4% y 36,2%.

Octubre marcó la tercera suba consecutiva de esa aprobación, pero sigue por debajo del rechazo. Y ningún dirigente medido logra una imagen positiva mayoritaria: todos tienen saldo negativo.