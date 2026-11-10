El mensaje del Papa revitalizó a la CGT, pero no hay paro a la vista

El contundente mensaje del Papa ante empresarios, sindicatos y movimientos sociales revitalizó a las organizaciones populares, incomodó a los hombres de negocios y abrió debates entre el sindicalismo sobre cómo seguir.

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"El sindicato es una institución obligatoria para proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo para mantener esos valores, el sindicalismo debe mirar a las periferias y ver las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo", afirmó León XIV ante cientos de representantes gremiales y de las patronales. La CGT había concentrado todas sus energías en la visita del Sumo Pontífice, al nivel de haber pausado su plan de lucha que incluía para esta altura del año una marcha federal o paro.

La reacción de la CGT al discurso de León XIV

“Planteó todo lo que venimos diciendo. Marcó la importancia del sindicalismo como institución indispensable y el llamado a la unidad. Se toma la palabra del Papa”, analiza un triunviro pero reconoce que “no nos va a venir a solucionar los problemas”. La discusión instalada es cómo continuar. Las dos CTA, también presentes en el auditorio de la UCA, salieron de la universidad pontificia decididos a movilizar por el Día de la Soberanía Nacional este mes. “Nosotros pisamos el acelerador”, reafirman. Roberto Baradel y Hugo Yasky aprovecharon el encuentro para tender puentes con la CGT.

“Fue fuerte porque lo hizo ante un público empresarial. Además mostró un conocimiento de la realidad argentina impresionante. Estaba Sandra Pettovello en primera fila muy incómoda”, describía otro triunviro. La expectativa en la central obrera es que avance una mesa de diálogo tripartito auspiciada por la Iglesia. “El Papa le otorga a la Iglesia un lugar central para un diálogo social. Si la iglesia lo lleva adelante con García Cuerva y Colombo. Ambos tienen ese espíritu, puede ser un gran convocante”, confía .

“León XIV habló del destino universal de los bienes. Fue muy fuerte”, cuenta un testigo que miraba aplaudir incómodos a los empresarios como Mario Grinman, Hugo Eurnekian, Marcos Bulgueroni, Martín Cabrales, Nicolás Pino, entre otros. “Si la informalidad prima sobre el empleo de calidad y la brecha entre educación y empleo no se encara seriamente, es evidente que la inclusión social a la que aspiramos no se concreta”, reflexionó Daniel Funes de Rioja, también invitado por el Vaticano. “El Papa nos lo enfatiza e incluso en su Encíclica Magnifica Humanitas llama a los Sindicatos a asumir esa transformación de las realidades productivas y laborales: ni las viejas normas para nuevas realidades ni empleo de calidad son educación para la empleabilidad”, analizó y, en una curiosa explicación unió el discurso papal cona reforma laboral. “La modernización laboral es un instrumento para responder y adaptarse”, concluyó ente El Destape.

Para la UIA “fue una oportunidad para compartir un espacio de encuentro y reflexión en torno a los valores que nos unen como sociedad: la dignidad de las personas, la solidaridad, el diálogo y el valor del trabajo como motor de desarrollo e integración”. El grupo de las 6 cámaras empresariales del establishment.convocaron a una mesa intersectorial para avanzar en acuerdos.

En la UCA hubo incomodidad antes, durante y después del mensaje. Los invitados llegaron desde las 12:30 del mediodía y esperaron todos juntos en un salón. Convivían desde cooperativistas cartoneros de La Matanza hasta figuras como Alfonso Prat Gay y Daniel Hadad. Se completaba con rectores de universidades y ministros de trabajo de las distintas provincias.

Las organizaciones sociales salieron revitalizadas. “A la gran mayoría de los compañeros superó ampliamente las expectativas. Nos impulsa a pelear. Los movimientos populares tenemos la voluntad y la determinación para dar los debates necesarios”, confesó Alejandro “Peluca” Gramajo. “La movilización popular de una sociedad que se mueve físicamente para compartir la visita del Papa significa que se busca otro camino”, analizó.