Paro y descuentos: judiciales de Chaco cobraron hasta $200 mil menos y se agrava el conflicto con el Gobierno

Los trabajadores del Poder Judicial de Chaco que participaron del paro del 18 de septiembre comenzaron a percibir sus salarios con descuentos de hasta $200.000, en un nuevo capítulo del conflicto que mantienen con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la política salarial del sector.

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Los haberes correspondientes a septiembre fueron depositados el miércoles 30 y los recibos ya reflejan la quita aplicada a quienes adhirieron a la jornada de protesta. El descuento figura bajo el código 000257 y corresponde exclusivamente al día de paro del 18 de septiembre.

La medida fue dispuesta por el STJ a través de la resolución 865/26, a partir de los registros de asistencia y los informes remitidos por las distintas dependencias judiciales. Según informó Es Chaco, en algunos casos los descuentos alcanzaron entre $120.000 y $200.000, aunque el monto varió de acuerdo con el salario de cada trabajador.

La situación generó malestar entre los empleados judiciales, que mantienen un reclamo salarial frente al máximo tribunal provincial y cuestionan el tratamiento de un proyecto que establece un régimen de intangibilidad remunerativa para magistrados y funcionarios.

El paro del 25 podría descontarse en octubre

El descuento aplicado en los salarios de septiembre corresponde únicamente a la medida de fuerza del 18. La segunda jornada de paro, realizada el jueves 25 de septiembre, todavía no aparece en los recibos que los trabajadores cobraron el miércoles 30.

La diferencia responde al mecanismo de liquidación de haberes del Poder Judicial. El procesamiento de los salarios se realiza aproximadamente diez días antes de la fecha de pago, por lo que la liquidación de septiembre ya se encontraba cerrada cuando se concretó el segundo paro. Por ese motivo, el descuento correspondiente al 25 de septiembre podría incorporarse en los haberes de octubre.

De concretarse, los trabajadores que participaron de ambas jornadas enfrentarían descuentos correspondientes a dos días de paro, aunque las quitas quedarían distribuidas en liquidaciones diferentes. La primera ya impactó en los salarios de septiembre, mientras que la segunda podría hacerlo en la próxima liquidación.

El conflicto por la política salarial

Las medidas de fuerza se desarrollaron en medio del rechazo de los sindicatos judiciales al proyecto de Ley 2141/26, que propone crear un régimen de “Intangibilidad Remunerativa para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial”.

La iniciativa contempla la incorporación de un concepto remunerativo destinado a magistrados y funcionarios, con el objetivo de acercar sus ingresos a la media salarial nacional.

La Intergremial Judicial cuestiona que el esquema alcance a ese sector y no contemple de la misma manera al resto de los trabajadores del Poder Judicial. Los gremios reclaman el archivo del proyecto y defienden el régimen de porcentualidad que actualmente determina los salarios del personal judicial chaqueño.

En ese contexto, las organizaciones sindicales llevaron adelante las jornadas de protesta del 18 y 25 de septiembre. El STJ, por su parte, justificó la aplicación de los descuentos correspondientes al primer paro al considerar que los trabajadores que adhirieron a la medida no prestaron servicios durante esa jornada.

El tribunal utilizó los registros de asistencia para determinar quiénes participaron de la protesta y dispuso las quitas mediante la resolución 865/26.

Desde el máximo tribunal también remarcaron que el proyecto de intangibilidad remunerativa corresponde al Poder Ejecutivo y continúa su tratamiento en el ámbito legislativo. Bajo ese argumento, sostuvo que el rechazo de los trabajadores a la iniciativa no modificaba el hecho de que durante el día de paro no se habían prestado tareas.