Fracasó la paritaria entre la UTA y las cámaras de colectivos y se tensa el conflicto

El año arranca tenso para los trabajadores de colectivos. Tras un diciembre donde algunos choferes cobraron su aguinaldo en cuotas, la tercera reunión paritaria con las cámaras empresariales terminó sin acuerdo. Les ofrecieron 1% de aumento. Se dictó un cuarto intermedio y habrá un nuevo encuentro el martes 20 de enero. La Unión tranviaria Automotor (UTA) evalúa un paro si para esa jornada no hay avances significativos.

"Hasta ahora el gremio pide un aumento salarial pero el sector empresario hasta el momento de continuar con esta situación el aumento es cero. Es como todos los años si los estados que tienen a cargo las jurisdicciones no hay incremento de subsidios los empresarios no contamos de dinero para los trabajadores”, resume Adrian Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros.

En el acta de la reunión en la secretaría de Trabajo consta que los privados (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) describieron su situación financiera como “terminal”. El 40% dice estar al borde de la quiebra.

La situación pone en crisis al sistema metropolitano de transporte, que desde la Asunción de Javier Milei se fragmentó según las jurisdicciones. Hoy el boleto mínimo es de 494,83 pesos en las líneas administradas por el Gobierno Nacional, de 620,07 en las que circulan únicamente por Capital Federal y de 688,40 las del conurbano bonaerense.

Los incrementos discrecionales con la desregulación de insumos clave como la nafta ponen presión a los gastos de las empresas privadas que dependen de la autorización estatal para aumentar el pasaje por encima de la inflación. Varias líneas recortaron frecuencias y recorridos. Según cálculos de las cámaras, el 50% del costo está destinado al pago de sueldos, el 15% al combustible, otro 15% al mantenimiento de las unidades y un 10% en impuestos y tasas.

El sindicato se mantiene en estado de alerta y movilización y activa un plan de lucha con miras a lo que suceda el martes que viene. Si no hay acuerdo amenazan con un paro de colectivos en todo el AMBA. El gremio exige que en la próxima audiencia se haga presente la máxima autoridad del gabinete nacional, el secretario de trabajo, Julio Cordero. La Secretaría de Transporte se mantiene al margen de las audiencias ya que, argumentan, es un tema salarial entre privados.

La última negociación paritaria exitosa se dió en julio de 2025. El esquema de aumentos terminó en noviembre, con paros incluídos. El sueldo básico mínimo quedó fijado en 1.682.000 pesos desde entonces.