Arrancó el paro en Aeroparque y Ezeiza: ATE protesta por los bajos salarios

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevarán adelante este viernes 13 de noviembre una medida de fuerza en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque, mediante una modalidad de protesta conocida como “paro a la japonesa”.

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El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli, confirmó que la protesta tendrá como principales protagonistas a los trabajadores de control terrestre. El reclamo apunta a visibilizar la ausencia de paritarias sectoriales, el congelamiento de una porción de los haberes y la falta de recursos destinados al funcionamiento de las áreas operativas de la entidad.

Al justificar la decisión sindical, Belelli destacó que la modalidad de protesta permitirá mantener la actividad sin dejar de lado las exigencias de seguridad. “No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, afirmó, explicando en qué consiste un denominado "paro a la japonesa".

En el documento, ATE-ANAC también recuperó expresiones del papa León XIV vinculadas con los derechos de los trabajadores. La organización reprodujo su afirmación de que “privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad” y recordó que el Sumo Pontífice caracterizó a las organizaciones sindicales como “instituciones indispensables” en la defensa de las remuneraciones, la promoción de la justicia colectiva y la oposición a la mercantilización del trabajo.

Desde el sindicato señalaron que las protestas buscan exponer los problemas presupuestarios que, según su diagnóstico, atraviesa la ANAC, además del deterioro de las remuneraciones de sus empleados, quienes mantienen una parte de sus ingresos sin actualizaciones desde principios de 2026.

Como parte de su estrategia de reclamo, la entidad gremial adelantó que mantendrá las gestiones ante instituciones relacionadas con el sector aerocomercial. Para ello, remitirá notas oficiales a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), además de dirigirse a otras entidades y compañías de la actividad aeronáutica que operan en Argentina.

Por último, el sindicato aseguró que los ingresos recaudados por la ANAC superan los $220.000 millones y exigió que esos fondos sean utilizados tanto para garantizar el funcionamiento operativo de la entidad como para recomponer los salarios de su personal.

Paro en Aeroparque y Ezeiza: qué diás rige la medida de ATE

De acuerdo con el esquema de protestas difundido por el sindicato, la primera medida tendrá lugar durante la mañana de este viernes 13 de noviembre en Ezeiza y Aeroparque, donde el personal de control terrestre será el principal protagonista del “paro a la japonesa”. Paralelamente, los empleados administrativos de la ANAC realizarán una retención de tareas que se prolongará durante todo el día.

El esquema de medidas continuará entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, cuando los trabajadores de los servicios de extinción de incendios de la totalidad de los aeropuertos argentinos llevarán adelante una retención de tareas, según lo previsto por la organización sindical.