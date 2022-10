Se reabrió la paritaria de Camioneros: Moyano pidió un 131% y promete "lucha"

Hubo reunión con empresarios en la sede de Callao del Ministerio de Trabajo. El miércoles próximo se vuelven a reunir. "Nosotros vamos a dar pelea y vamos a luchar para conseguirlo", advierten desde el gremio.

Arrancó la negociación de la revisión paritaria en el sindicato de Camioneros y el líder del gremio, Pablo Moyano, pidió un 131% de aumento salarial ante los empresarios de tres cámaras del sector. En encuentro se llevó a cabo en la sede de Callao del Ministerio de Trabajo y se determinó un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.

Dentro del 131% que pidió Moyano están incluidos diferentes ítems, entre ellos el 31% ya acordado en la primera etapa de la negociación que vence este mes. "Nosotros vamos a dar pelea y vamos a luchar para conseguirlo", prometieron desde el sindicato en diálogo con El Destape.

El tramo que comprende a esta revisión será para aplicar de noviembre de 2022 a abril de 2023. Las cámaras empresarias involucradas en la negociación que firmaron el acuerdo pasado son FADEACC, FAETYL y CATAC. ¿Qué firmó Camioneros para 2022? En abril pasado firmó un 31% por seis meses (15% desde mayo y 16% a partir de septiembre) y ahora se viene el tramo que sigue.

La reunión duró media hora y no participó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. "Se pasó a un cuarto intermedio para el miércoles próximo", contaron desde esa cartera, que viene de intermediar en el conflicto entre las empresas del neumático y los trabajadores nucleados en el sindicato SUTNA.

Aún no fue mencionado entre los ítems una suma fija o un bono para Camioneros. La negociación al momento está centrada en el porcentaje de aumento debido a la alta inflación y las proyecciones futuras sobre la suba de precios, según pudo saber este portal.

En la previa del acto administrativo, Moyano expresó en declaraciones a CNN Radio: "Que no vengan con dos pesos con cincuenta, y si no se tomarán en su momento las medidas que haya que tomar". Asimismo, manifestó: "No se soporta más seguir implementando planes sociales. Lo que hay que generar es empleo genuino, se lo hemos planteado al presidente (Alberto Fernández) y a Sergio Massa y creemos que lo han entendido".

El líder de Camioneros casi pega un portazo en la CGT la semana pasada. Es que acumula tensiones por el rechazo a la suma fija de la central obrera. Como hecho sobresaliente, la cúpula lo dejó afuera de una reunión con el Presidente en la quinta de Olivos. Moyano estalló y amagó con renunciar. Luego, retrocedió y se juntó 48 horas después en la quinta presidencial con Alberto Fernández, a quien le llevó una serie de reclamos sobre la situación social y económica actual.

Esta situación se dio en medio del conflicto con los trabajadores del neumático y que La Bancaria de Sergio Palazzo cerrara una paritarias del 94.1%. "Va a ser un poroto al lado de nuestro reclamo", dijo Moyano sobre lo sucedido con SUTNA.

A su vez, Moyano insiste con la necesidad de "una suma fija o un bono a los gremios que no pueden llegar a la canasta básica" y "que se aumente el salario familiar por hijo" tras recordar que estos pedidos "los hicimos formalmente esta semana así que vamos a esperar unos días", agregó.

"Un bono de 20, 30 o 35 mil pesos por lo menos por 3 meses", ya que "sería una ayuda muy importante para los trabajadores", contó el camionero que le pidió a Fernández en la cena de Olivos. Este mitin se dio por un puente que hubo entre ambos a través de su padre: Hugo Moyano.