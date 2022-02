López, sobre la paritaria docente: "Aún no aceptamos"

El secretario adjunto de UTE, Eduardo López, lo dijo luego de participar del cierre de la paritaria nacional docente. El Gobierno propuso subir el salario mínimo a $60.000 desde septiembre.

El secretario adjunto de UTE, Eduardo López, dijo que aún no se aceptó la paritaria nacional docente. Los ministros de Educación y de Trabajo de la Nación, Jaime Perczyk y Claudio Moroni, encabezaron hoy una nueva reunión paritaria con los gremios docentes en la que el Gobierno nacional ofertó un aumento salarial del 45,4% en tramos que eleva el salario mínimo a $50.000 a partir del 1º de marzo y a $60.000 desde septiembre.

López habló con El Destape Radio, luego de participar del cierre de la paritaria nacional docente. Afirmó: "Estamos en consulta, el viernes lo va a decidir el Consejo si estamos conformes o no".

"El aumento del 45 es por 7 meses, hasta septiembre, y nueva reunión con clausula de monitoreo permanente. El año pasado le empatamos a la inflación y lo que queremos es ganar. Aún no aceptamos", dejó en claro el gremialista. Agregó que "en la Ciudad también sumamos el reclamo por vacantes. Hay 56 mil chicos que no están en la escuela por paro de Horacio Rodríguez Larreta. No hay vacantes porque hace 14 años reducen el presupuesto educativo en la Ciudad".

Sobre la nueva modalidad en plena pandemia, López aseguró: "Todos estamos con protocolos en las escuelas, que no es una palabra rara sino una forma de cuidarnos.

Nos autocuidamos. Todos mis alumnos están vacunados".

Del encuentro de hoy participaron los cinco gremios docentes de representación nacional -CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET- y ministras y ministros de Educación de las provincias.

“Desde que asumió este gobierno nos comprometimos a que los salarios de las y los trabajadores no solo le ganen a la inflación sino que también se recuperen. Ese fue el compromiso del presidente de la Nación y el que cumplimos con esta propuesta para todas y todos los docentes”, resaltó el ministro de Educación.

Durante el encuentro con los gremios que se desarrolló en la sede de la cartera educativa, Perczyk destacó que “hoy le damos continuidad a la reunión del 3 de febrero en la que hemos comenzado este espacio de discusión, de negociación y de diálogo social; y planteamos una agenda de trabajo común por voluntad política del gobierno y de las organizaciones sindicales docentes”, agregó. “Queremos que el 2 de marzo todas las chicas y todos los chicos recuperen el derecho a una presencialidad plena y a la normalidad; y que sea un ciclo de reparación de estos dos años que fueron muy difíciles”, enfatizó Perczyk.

Detalló que la propuesta de la cartera educativa nacional consta de un salario mínimo docente nacional garantizado fijado en la suma de $50.000 a partir del 1 de marzo del corriente año, lo que significa un incremento del 21,21% integrado de la siguiente manera: 5% en concepto de recomposición del acuerdo paritario correspondiente al año 2021 y 16,21% referido al corriente acuerdo paritario del año 2022.

Además, otorga un aumento del 8,08% el 1 de junio para que el salario alcance $53.333; el mismo porcentaje en agosto para llegar a $56.666 y otro 8,08% en septiembre para que el salario mínimo sea de $60.000, lo que representa un incremento del 45,4% de la pauta salarial correspondiente. También incluye una cláusula de revisión en septiembre.