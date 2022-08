Alberto Fernández le hizo un guiño a la CGT por las paritarias

El Presidente afirmó que las paritarias "están abiertas" para "ganarle a la inflación", según afirmó durante un acto en Chaco.

El presidente Alberto Fernández le hizo este jueves un guiño a la CGT, al destacar que el Gobierno dejó "las paritarias abiertas" para que los salarios aumenten por encima de la inflación, según dijo en un acto de entrega de viviendas en Chaco por el plan Procrear.

"Sé que tenemos muchos problemas que resolver. No quiero quedarme con un discurso en el que ustedes digan: 'Pero este tipo no ve lo que pasa con los precios?'. Sí que lo veo y sí que me preocupa y por eso dejamos todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y anunciamos aumentos para los jubilados" señaló el jefe de Estado durante su discurso, en el evento que compartió con el gobernador local, Jorge Capitanich, y los ministros Jorge Ferraresi (Vivienda), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

De este modo, el Presidente tuvo un gesto importante con la CGT, en momentos en los que la central sindical se prepara para la movilización del próximo miércoles 17 de agosto en el microcentro porteño, para reclamar contra la suba de precios y centrando su crítica en el sector empresarial, a la espera del índice de inflación récord de julio.

Aunque la marcha había sido convocada antes de la asunción de Sergio Massa en Economía, el nuevo ministro no consiguió desactivarla, al menos hasta el momento. La convocatoria fue ratificada por el sector que responde al triunviro Pablo Moyano, desde donde afirmaron a El Destape que "será multitudinaria". El sector que responde a Héctor Daer y Carlos Acuña se mostró más moderado y accedió a que se realice sin oradores y que termine en la 9 de Julio y no en Plaza de Mayo.

Además, hace una semana Massa había convocado para este jueves una reunión entre la CGT y el sector empresario en el Ministerio de Trabajo, con el fin de avanzar en un aumento para el segmento formal que gana entre 50.000 y 150.000 pesos. La central sindical es partidaria de que esto se resuelva justamente mediante las paritarias, algo que también impulsa la cartera que conduce Claudio Moroni y la mayoría del sector empresarial.

El massismo, en cambio, planteaba que la mejora en los ingresos de ese segmento se realice a través de un aumento de suma fija, que favorecería más a quienes más abajo están en la escala salarial. La otra alternativa barajada por el titular de Economía es entregar un bono.

La chance de un bono también fue admitida por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien, al ser consultada por esta posibilidad en su conferencia de prensa de este jueves, contestó que "el Gobierno analiza todas las medias posibles".

Alberto Fernández en Chaco

Durante su discurso, el Presidente se refirió directamente al problema de la inflación al remarcar que "estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar para resolver el problema inflacionario y convocando a todos los que están involucrados a que ayuden".

"Debemos resolver ese problema para que el crecimiento sea justo y equitativo. Conozco el problema y no me desentiendo", insistió Alberto Fernández. Y recordó que a lo largo de su gestión debió enfrentar el endeudamiento heredado del mandato de su antecesor, Mauricio Macri, la pandemia de coronavirus y la guerra entre Ucrania y Rusia: "Frente a un escenario siempre adverso nunca bajamos los brazos, porque queremos y nos importa mucho nuestro pueblo".

Asimismo, señaló que el país puede tener "un futuro promisorio porque la Argentina tiene todo lo que el mundo va a requerir en el futuro" como "alimentos, gas, litio e hidrógeno verde", aunque planteó: "Lo que tenemos que discutir es si va a ser una oportunidad de la Argentina o para los amigos del Presidente, como fue en el Gobierno anterior".

"Tenemos que ser capaces de construir otro país y tenemos todas las posibilidades de hacerlo y para hacerlo tenemos que estar muy unidos, sabiendo que no todo es lo mismo en la política", añadió.

También cruzó a Juntos por el Cambio, al afirmar que "tenemos que discutir si la oportunidad (de crecer) va a ser de Argentina o va a ser una oportunidad para los amigos del Presidente como en el gobierno anterior", de Mauricio Macri.