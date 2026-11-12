El Papa reunió a todo el peronismo, que ve al gobierno de Milei en una mala racha

"En general, salió todo muy bien", afirmaba, aliviado, un funcionario bonaerense al cierre de la jornada de la misa del papa León XIV en Luján, la más multitudinaria de la que se tenga registro en el país. El equipo de Axel Kicillof se había propuesto lograr una convocatoria amplia y la participación de todos los sectores del peronismo mostró que el objetivo se había cumplido. Máximo Kirchner y Sergio Massa se ubicaron juntos en la primera fila, cerca de Juan Grabois y de los gobernadores Sergio Ziliotto y Raúl Jalil. Por una jornada, las tensiones internas quedaron atrás: hubo saludos cordiales y una escucha atenta a las palabras del Papa. En el peronismo evaluaban que el mensaje de León XIV no modificará demasiado su discurso frente al Gobierno, porque coincidió con las críticas que ya formulan sus principales referentes. Para Milei, en cambio, veían un nuevo problema: a una mala racha de noticias se sumó una visita papal de tono crítico, que también será recordada por el escándalo de la carpa VIP.

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"Vengo hablando de construir una alternativa que entusiasme, que interese, que dé confianza y esperanza. Ahí está el click", sintetizó luego Kicillof al hacer un balance del paso del Papa por el país. Para el gobernador, el mensaje trazó un camino a seguir: trabajo digno, mejoras en la universidad y atención a las personas con discapacidad. "Hay que ir en esa dirección porque el peligro es enorme", remarcó. Después de la misa, el gobernador y su mujer, Soledad, compartieron unas bebidas con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Comunicación, Jésica Rey, y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, en el Museo Udaondo. Allí repasaron la jornada y concluyeron que la organización de la ceremonia, inédita por sus dimensiones, había salido tal como la habían planificado. "De nuevo Axel quedó a la altura de las circunstancias. Como en la pandemia o como en el velorio del Indio Solari, en circunstancias excepcionales siempre muestra que da la talla", señalaban en su equipo.

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Además de una organización acorde con la magnitud del evento, en La Plata se habían propuesto una convocatoria amplia, que mostrara la vocación de construir para el año próximo un armado que ensanche la base del Movimiento Derecho al Futuro y del peronismo. Por eso invitaron a todos los gobernadores —sólo asistieron dos—, a todos los intendentes bonaerenses y a algunos de otras provincias, además de legisladores provinciales y nacionales. Con las autoridades de la Iglesia habían acordado que algunos de esos invitados especiales se ubicaran en las primeras filas y que el resto se intercalara con los integrantes de Cáritas, de los Hogares de Cristo y de las demás organizaciones, en lugares previamente asignados. Por eso, desmentían que hubieran mandado al fondo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al ex gobernador Daniel Scioli y al resto de la comitiva gubernamental. "Ya había sido acordado con Santilli, él estuvo totalmente de acuerdo", aseguraban.

En una reaparición pública en etapas, Sergio Massa llegó a Luján junto a la diputada Cecilia Moreau y los cronistas registraron su afectuoso saludo con Grabois, con quien protagonizara aquella PASO presidencial de 2023.