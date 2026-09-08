El Gobierno nacional oficializó las medidas de seguridad y el despliegue de custodia que se implementarán durante la próxima visita de Su Santidad el papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Este tramo en el país forma parte de su Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, anunciado oficialmente por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el pasado 5 de agosto.

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A través de las Resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026, firmadas por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la administración nacional dispuso la convocatoria del Comando Unificado Federal para coordinar las tareas operativas.

Con el objetivo de garantizar el orden público ante la masiva concurrencia de fieles prevista, el Ministerio de Seguridad dispuso la creación de tres comandos específicos adaptados a cada una de las jurisdicciones que recorrerá el Sumo Pontífice.

Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV.

– Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV. Comando Unificado Federal Buenos Aires - Luján y Claypole – Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV.

- Luján y Claypole – Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV. Comando Unificado Federal Córdoba – Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV.

Estos comandos operarán bajo la conducción política del esfuerzo nacional de policía y tendrán como metas fundamentales preservar el orden, contribuir a la protección del papa León XIV, proteger a las delegaciones oficiales, autoridades nacionales y extranjeras, y resguardar objetivos federales estratégicos.

Entre los puntos de control y vigilancia establecidos se encuentran las terminales de transporte, los aeropuertos, corredores viales, sedes diplomáticas e incluso los establecimientos penitenciarios que formen parte de la agenda papal.

La coordinación general de este gran dispositivo estará a cargo del titular de la Subsecretaría de Despliegue Territorial, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Nacional. El personal asignado provendrá de las fuerzas policiales y de seguridad federales, integrando de manera coordinada a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Servicio Penitenciario Federal también formará parte del despliegue en razón de las actividades planificadas en los establecimientos bajo su competencia. Asimismo, se invitó formalmente a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Córdoba a sumar representantes con poder de decisión operativa para colaborar en el terreno.

Enlace con la Guardia Suiza Pontificia y delegaciones extranjeras

Dada la trascendencia diplomática y la presencia de personal de seguridad de la Santa Sede, las normativas ministeriales regulan la intervención de agentes extranjeros, como la Guardia Suiza Pontificia.

Al respecto, el Gobierno aclaró que se establecerá un canal permanente de enlace e intercambio de información para coordinar la protección inmediata del Sumo Pontífice, pero especificó que la participación de la seguridad del Vaticano no implicará de ninguna manera su incorporación orgánica a las fuerzas federales argentinas ni alterará sus cadenas de mando.

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar una articulación fluida en materia de protocolo y seguridad, las resoluciones convocan a representantes de enlace de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Casa Militar y la Nunciatura Apostólica en la República Argentina.