Papa León XIV en Argentina: se definió quiénes estarán a cargo del operativo

El Gobierno designó a las autoridades que integrarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la organización de la visita oficial del papa León XIV a la República Argentina. A través del Decreto 1127/2026, se ratificó la nómina de funcionarios que coordinarán los aspectos logísticos, de seguridad, protocolo y asesoramiento jurídico del evento con carácter ad honorem.

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La conducción del organismo estará a cargo de la abogada Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien asumió la titularidad de la unidad con rango de secretaria y de forma complementaria a sus funciones habituales.

El equipo operativo quedó conformado por cinco coordinaciones específicas dirigidas por funcionarios de la administración pública nacional: la abogada Macarena María Orani asumió la coordinación ejecutiva con rango de subsecretaria; Leandro Ariel Cano, subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno, conducirá el área de logística e infraestructura; el abogado Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial, supervisará seguridad y emergencias; el técnico Lucas Navaridas coordinará protocolo y relaciones institucionales; y el abogado Alejandro Patricio Amaro encabezará el área de apoyo legal.

Esta unidad temporaria, que había sido creada formalmente mediante el Decreto 1103/2026 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, centralizará y ejecutará las tareas estatales requeridas para el desarrollo de la estadía pontificia.

Cronograma oficial de actividades y recorrido en el país

El pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en un vuelo procedente de Florida, Uruguay, que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Su agenda oficial se iniciará con un homenaje en el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín, seguido por una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción con diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad a las 18:30.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y presidirá una misa multitudinaria a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles en Palermo. Durante esa misma jornada, mantendrá un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con el traslado del papa a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y recorrer la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de retornar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15.

En su último día de permanencia, el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal y oficiará una ceremonia religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para concluir su estadía a las 14:00 con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.