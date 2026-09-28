Dónde se hospedará el papa León XIV en la Argentina: así es la Nunciatura Apostólica

El papa León XIV visitará Argentina por primera vez del 8 al 11 de noviembre. El Vaticano ya anunció su agenda completa y confirmó que se hospedará en la Nunciatura apostólica del barrio porteño de Recoleta.

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Dónde se encuentra la Nunciatura Apostólica en la que se alojará el papa León XIV

Ubicada sobre la avenida Alvear al 1600, dentro del histórico Palacio Fernández Anchorena, la Nunciatura apostólica se trata de uno de los sitios más históricos de la ciudad de Buenos Aires.

Durante la visita del Papa, el sitio será la base desde donde partirá a las diferentes actividades de su agenda, entre las que se contemplan la misa central en el Monumento de los Españoles de Palermo, su visita al Cottolengo de Claypole y una misa en la plaza de la Basílica de Luján. Además de su paso por la provincia de Córdoba.

El edificio fue construido a principios del siglo XX y es una joya arquitectónica e histórica de la ciudad. Si bien primero fue utilizado como residencia presidencial, fue donado a la Nunciatura Apostólica. Hoy funciona como una especie de embajada del Vaticano, para vincular a la Santa Sede con la Iglesia local. La Nunciatura está encabezada por el nuncio apostólico, el monseñor Michael Wallace Banach.

Cómo es la Nunciatura donde va a hospedarse el papa León XIV

El edificio fue construido a comienzos del siglo XX, en concreto, fue encargado en 1907 por Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena al arquitecto francés Édouard Le Monnier. Por eso, tiene un estilo francés marcado, con grandes salones y una fachada ornamentada, propios de las altas esferas porteñas de la época. Entre sus joyas arquitectónicas se destacan la cúpula, la loggia de acceso y el gran vestíbulo del interior.

La Nunciatura apostólica se encuentra en el ex Palacio Fernández Anchorena y

En la década de 1920, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear alquiló la propiedad para utilizarla de residencia presidencial. Luego el edificio pasó a ser de Adelia Harilaos de Olmos, devota católica, quien decidió donar la residencia a la Santa Sede, traspaso que comenzó en el 49, tras su fallecimiento, y finalmente quedó instalada en 1952.

No es la primera vez que un Papa se hospeda en el lugar: Juan Pablo II también se quedó en la Nunciatura en sus viajes de 1982 y 1987 a la Argentina. Miles de personas incluso se acercaron al palacio para acompañarlo.



En 2002, el Palacio Fernández Anchorena fue declarado Monumento Histórico Nacional por su relevancia arquitectónica y su importancia en la historia argentina.