Milei, Musk y la destrucción del CAREM

No habían pasado ni 10 días desde que Javier Milei anunció el lanzamiento de su famoso plan nuclear cuando el gobierno nacional dio a conocer la decisión. El primer paso del plan Milei aparece en linea con el instinto del topo que vino a destruir el Estado desde adentro. La conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) pretende dejar sin financiamiento el estratégico proyecto CAREM. Según anticipó su presidente, Guillermo Guido Lavalle, el gobierno de La Libertad Avanza decidió dejar arrumbado el reactor prototipo de 32 MW de potencia eléctrica que se estaba construyendo en Atucha y explorar otros diseños de SMR, reactores modulares pequeños. De acuerdo a la información que publicó el portal especializado Econojournal, Lavalle opina que el CAREM no es “comercialmente viable” y no avanzará con el desarrollo previsto de una versión comercial de al menos 100 MW.

En su discurso de fin de año ante los miembros del organismo científico nuclear, el titular de la CNEA afirmó que el CAREM no encaja en la categoría de “comercialmente viable” que el presidente fijó como meta y es apenas “un reactor de demostración”. “Seamos honestos intelectualmente, no vamos a vender 50 CAREM, sabemos que no es económicamente competitivo ese reactor. Basta pararse en frente de la obra para darse cuenta que eso no es un reactor modular pequeño”, dijo Lavalle. “El reactor del cual nos habla el presidente tiene que ser la evolución de ese concepto hacia un reactor que sea aceptado en el mundo, que uno pueda desarrollarlo y exportarlo”, afirmó.

El avance físico del prototipo CAREM se ubica en un 63,8% y la construcción del edificio de contención está prácticamente finalizada. Sin embargo, Lavalle menciona como obstáculo insalvable el retraso en la fabricación de los componentes del reactor como el recipiente de presión y los generadores de vapor. El CAREM prototipo de 32 MW (originalmente de 25 MW) es conceptualmente un reactor presurizado de agua liviana (PWR), el tipo de reactor más utilizado en el mundo y el mismo diseño del reactor SMR recientemente patentado por INVAP.

Hasta el momento con más publicidad que sustancia, el Plan Nuclear Argentino tiene como principal motor a Demian Reidel, un físico egresado del Instituto Balseiro que no se destacó por eso sino por haber ganado una fortuna con su fondo de inversión QFR Capital Management. Presidente de un Consejo de Asesores de Milei que se volvió notorio por las renuncias y ex funcionario de Sturzenegger en el Banco Central de Macri, Reidel tiene domicilio en Nueva York. Sin embargo, acredita dos datos fundamentales: idolatra a Milei y predica por una Argentina que se convierta en el cuarto polo global de Inteligencia Artificial. Reidel, que fue uno de los artífices de las primeras fotos de Milei con Elon Musk y Mark Zuckerberg, promete desde hace seis meses que lloverán inversiones en el sector.

Sin demasiadas precisiones, lo más notorio de la presentación grabada del Plan Nuclear fue que Milei y Reidel estuvieron acompañados por un reconocido especialista en la materia, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Es curioso. El gobierno de extrema derecha se propone dar de baja el CAREM, que fue presentado en 1984, precisamente durante una conferencia del OIEA que se hizo en Lima. ¿Grossi avala el desguace del CAREM?

Entre los pequeños reactores SMR, el prototipo argentino es el más avanzado a nivel mundial. El ex Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital Osvaldo Nemirovsi destaca que enormes conglomerados empresarios e industriales, e incluso digitales, como Hitachi, Terra Power, Bill Gates y Westinghouse, quieren construir sus modelos de centrales nucleares de menor porte como el CAREM y recién están comenzando.

En una evaluación crítica del plan Milei, el portal especializado AgendAR repasó las dificultades que tuvo el proyecto desde su inicio y destacó como fundamental el compromiso histórico de la CNEA, el INVAP y Nucleoelectrica Sociedad Anonima (NASA) en dirección de obra. El periodista científico Daniel Arias también recordó que al CAREM lo cortejaron desde un estado nación (Turquía, para asociarse entre pares) hasta multinacionales nucleares como Hitachi y Kaeri en tiempos de Fernando De la Rúa. Entra la cantidad de réplicas que generó el CAREM, apunta Arias, se destacó el SMART coreano, que llegó a un prototipo de 100 MWe; un diseño experimental chino de cuarta generación, el Shidaowan; y el estadounidense NuScale, que recibió 10.000 millones de dólares de financiamiento gubernamental, el apoyo de empresas de ingeniería, universidades y laboratorios de física, y contó con un gran cliente de la electricidad, UAMPS, del estado de Utah.

Arias destaca que el CAREM es un reactor presurizado de agua liviana (PWR) que tiene seguridad inherente, puede fabricarse en serie en diversas plantas y viajar rápido despiezado hacia su destino en barco, tren o camiones. Con todos los módulos en línea, dice, alcanzaría una potencia de entre 400 o 500 MWe, pero con un módulo solo de entre 100 o 125 MWe empezaría a trabajar y facturar.

El módulo de 32 MWe del CAREM está arrumbado al lado de las centrales Atuchas 1 y 2. Es cierto que se trata de un pre-prototipo que necesita avanzar con el rediseño de la pieza más cara, el recipiente de presión, para llegar al módulo comercial de 100 o 125 MWe. Sin embargo, al CAREM le sobra potencialidad reconocimiento internacional. En 2005, fue elegido entre más de 10 proyectos a nivel mundial por una comisión de expertos convocados por el Departamento de Energía de USA. Además, a comienzos de 2024, la NEA (Nuclear Energy Agency), agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), barajó alrededor de 80 proyectos de SMR, descartó un tercio y concluyó en que el CAREM figura hoy entre los cuatro primeros del mundo según una puntuación multiaxial, que mide avances en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. Arias sostiene que semejante performance se debe al mayor y mejor elenco de ingenieros nucleares del Hemisferio Sur y a una historia de 74 años de investigación pura y aplicada.

Arias advierte que Milei apuesta a una ingeniería equivocada, la estadounidense, para un objetivo equivocado, la minería de criptomonedas. Es un proyecto inviable, dice, porque un Data Center para “fabricar” criptomonedas puede consumir toda la potencia nuclear instalada en Argentina desde 1974 a 2014, unos 1700 MW repartidos en las tres centrales que controla NASA. El objetivo del gobierno, tal como lo autorizó la ley Bases, es privatizar parcialmente la empresa NASA.

Para el periodista de AgendAR, los Data Center que quiere traer Musk para avanzar en la carrera de la Inteligencia Artificial van a acaparar la electricidad que debería usarse en producir agua potable o trabajo industrial electrointensivo. En cambio, afirma Arias, si el CAREM 32 MW logra financiamiento, rápidamente accederá a compradores y socios. La prueba está en la experiencia que la CNEA e INVAP hicieron a partir de 1986 con el RA-6 de Bariloche, el antecedente que convirtió a INVAP en el mayor proveedor mundial de reactores multipropósito.