Pandora Papers: Dujovne, vinculado a una offshore en Panamá

Es una nueva revelación que se desprende de la investigación reciente sobre los Pandora Papers.

El ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne está vinculado a una offshore en Panamá mientras fue funcionario de Mauricio Macri. Es una nueva revelación que se desprende de la investigación reciente sobre los Pandora Papers.

Dujovne figura como apoderado de una compañía offshore constituida en Belice cuyos accionistas eran sus padres. Según la información que divulgó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) Nicolás Dujovne era titular de un poder general junto a sus hermanas, para disponer de los activos de la offshore montada por su mamá y su papá.

"Las luces se encendieron un día después de su asunción en el cargo el 11 de enero de 2017. Al convertirse en el nuevo ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) detectó que esto pondría todas las miradas en sus operaciones", afirma la nota donde se revela este escándalo.

El nombre de la firma era “Silveray Corporation” y se constituyó en agosto de 2016, con 50.000 acciones de 1 dólar cada una. Esto se registró cinco meses antes del desembarco de Dujovne en el gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, Dujovne aseguró al ICIJ que ese poder nunca se firmó. Es decir, el ex ministro sostiene que la offshore de sus padres existe, pero que él nunca llegó a asumir el rol de apoderado. “Como es de público conocimiento un poder o cualquier otro acto jurídico no existe hasta que no es firmado, cosa que nunca sucedió en este caso”, agregó en su respuesta a la consulta de los periodistas Nicolás Dujovne.

Este movimiento precipitó al estudio Alcogal ya que el ex ministro de Hacienda estaba en un listado elaborado por la firma consideradas como personas políticamente expuestas (PEP) y de “alto riesgo”. Al asumir en el cargo, Dujovne incurrió en un “conflicto de intereses” que lo dejarían como blanco a posibles problemas legales.

El listado de PEP está compuesto por otras 400 personas en similares condiciones, lo que obligó al estudio panameño a activar un protocolo para tomar medidas preventivas y preservar a su cliente. Dujovne aparece en la fila 245 de ese listado que forma parte de los casi 12 millones de archivos que integran Pandora Papers.

Esta no es la primera vez que Dujovne aparece mencionado en un paraíso fiscal. En su última declaración jurada como ministro de Hacienda el funcionario informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) distintas sociedades extranjeras. Declaró acciones por 58,8 millones de pesos en Florentine Global, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

También informó en 2019 una participación en Jilym Company, una sociedad anónima constituida en Uruguay, de la que es dueño también desde 2016, cuyo valor declaró en 135.000 pesos.

Para fines de 2019, al dejar la función pública, había declarado ante la OA tener bienes, acciones, títulos y dinero afuera del país por $213 millones, el 77% del total de activos. “Tengo todo mi dinero declarado y en blanco”, argumentó en ese momento.