Otro golpe a la economía de Chaco: la actividad pyme cayó 8,1% y acumula ocho meses en rojo

La actividad económica de las pequeñas y medianas empresas de Chaco cayó 8,1% interanual en agosto y acumuló un retroceso de 6,9% durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con el Índice Pyme de Actividad Económica (IPAE) elaborado por la Federación Económica del Chaco (FECHACO), otro dato que enciende las alarmas en el Gobierno de Leandro Zdero.

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El resultado profundizó la caída registrada en julio, cuando el indicador había marcado una baja interanual del 7%. En cambio, al comparar con el mes anterior y descontar los factores estacionales, la actividad mostró una suba del 1%, con lo que alcanzó el cuarto incremento mensual consecutivo.

La caída de la actividad no fue igual en todos los rubros. Cinco de los siete sectores relevados registraron bajas interanuales, mientras que solo dos terminaron agosto con crecimiento respecto del mismo mes del año anterior. Los mayores retrocesos se registraron en Servicios Personales y Profesionales, con una caída del 18,8%, y en la Industria Manufacturera, que retrocedió 17,7%. En tercer lugar quedó Alimentos y Bebidas, con una disminución del 10,3%.

También tuvieron resultados negativos Ferretería, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles, que cayó 7,6%, y Farmacia y Perfumería, con una baja interanual del 1,9%. En el otro extremo, Calzado, Indumentaria y Textiles registró una mejora del 4,8% interanual, mientras que Despacho de Combustibles avanzó 1,8%.

Entre las principales dificultades mencionadas por las empresas aparecen la pérdida de poder adquisitivo y la falta de circulante, factores que impactan sobre el consumo y la demanda. El relevamiento también registró preocupación por los costos fijos elevados, entre ellos la energía eléctrica, los aportes patronales y los costos bancarios. A esto se sumaron problemas financieros vinculados con cheques rechazados y dificultades en la cadena de pagos.

Otro de los obstáculos señalados fue la competencia informal, tanto por las ventas callejeras como por los canales comerciales online. Ante ese escenario, los comercios recurren a descuentos, combos, promociones y financiación con tarjeta para intentar sostener el nivel de ventas.

La Industria Manufacturera cayó 17,7% interanual en agosto y acumuló un retroceso del 13,4% en lo que va de 2026. Además, tuvo una variación mensual negativa del 0,4%. Los Servicios Personales y Profesionales registraron la mayor caída interanual, del 18,8%, y no tuvieron variación en la comparación mensual. Entre las dificultades del sector aparece una demanda más débil, con consultas que no siempre se transforman en contrataciones.

En tanto, Alimentos y Bebidas retrocedió 10,3% frente a agosto de 2025, aunque tuvo una mejora mensual desestacionalizada del 1,3%. La menor capacidad de compra, la falta de circulante y el incremento de los costos aparecen entre los factores que condicionan su desempeño.

Alerta comercial en Chaco: el consumo no encuentra su piso

En un contexto marcado por el ajuste fiscal y la recesión, los comercios del interior del país continúan pagando el costo de la contracción en la economía real. El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso, expresó la profunda preocupación del sector local ante la falta de reactivación. “No avizoramos un futuro que nos haga entender que este esfuerzo está bien encaminado", advirtió.

La crisis azota a la provincia que gobierna Leandro Zdero y las consecuencias que padece el sector comercial están a la vista. Alfonso aseguró que "el consumo está muy retraído y los ingresos están atrasados". De esta manera, planteó que no se ve "ese efecto de orden en la macro que permita que la microeconomía tenga un repunte”.

La Federación Económica del Chaco (FECHACO) registra acumulados negativos en la actividad minorista que bordean un retroceso del 7,3% acumulado en lo que va del año, siendo los rubros de alimentos, indumentaria y artículos para el hogar los más afectados.

Si bien el titular de la Cámara de Comercio local admitió que existen cambios en las modalidades de consumo, cada vez más volcado a las compras virtuales, sostuvo que la variable explicativa de mayor peso sigue siendo el deterioro del poder adquisitivo. “Desde ya que el sector está muy golpeado, eso no es algo que lo estemos descubriendo en este momento”, reconoció el referente gremial en declaraciones para CIUDAD TV.