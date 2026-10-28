ONU: Argentina votó en contra de la resolución para poner fin al embargo de EE.UU. a Cuba

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por 34ª vez una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Argentina, alineado con el país norteamericano, se opuso al pedido.

{{{htmlAmp}}}

130 de los países que forman parte de la Asamblea General votaron a favor de la resolución, mientras que 25 se abstuvieron. La delegación argentina, por su parte, forma parte del grupo de 17 países que votó en contra.

Además de Argentina y Estados Unidos, se opusieron a la resolución Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, República Checa, Hungría, Israel, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Eslovenia, Trinidad y Tobago, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, se abstuvieron Albania, Bahréin, Bulgaria, Chile, Croacia, República Dominicana, Estonia, Alemania, Grecia, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Letonia, Montenegro, Países Bajos, Palaos, Perú, Qatar, Corea del Sur, Moldavia, Rumania e Islas Salomon.

La explicación de Cancillería

En sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno explicó los motivos del voto argentino sobre la resolución. "En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina votó en contra de la resolución relativa a Cuba, porque no hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales", tuiteó.

"El régimen cubano no puede seguir escudándose en la soberanía para justificar la opresión de su pueblo, la persecución política, la supresión de las libertades y la negación de los derechos fundamentales. El considerable aumento de votos en contra de esta resolución refleja un cambio significativo en el escenario internacional y reafirma el liderazgo de la Argentina en la defensa de la libertad y la democracia. Cada vez más países de América Latina se suman a una posición que coloca la libertad, la democracia y los derechos individuales en el centro de la agenda regional", continuó Quirno en sus redes.

Por último, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto concluyó: "La Argentina reafirma su compromiso con estos principios y expresa su solidaridad con el pueblo cubano en su legítima aspiración a vivir en libertad, con instituciones democráticas y bajo el Estado de derecho".