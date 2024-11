Renunció el titular de la obra social de las Fuerzas Armadas tras la escandalosa deuda

A mediados de octubre, la obra social del personal militar y de las Fuerzas de Seguridad (IOSFA) fue noticia por quintuplicar su deuda durante la gestión liderada por Javier Milei. Incluso, se prevé que terminará el año con un pasivo superior a los 122 millones de dólares. El directorio de la segunda obra social de importancia nacional en número de afiliados apuntó –en aquel momento– contra el mendocino Oscar Sagás, uno de los hombres más cercanos al ministro de Defensa, Luis Petri. Ahora, según un nuevo comunicado, Sagás presentó su renuncia y será reemplazado por Roberto Fiochi.

"La tarea encomendada por Ud. –expresa la carta dirigida al ministro Petri– fue sumamente compleja y desgastante. En el convencimiento de que IOSFA es una organización que necesita de profundas reformas, he podido comprobar que la mentalidad de las autoridades de la FF.AA. y de Seguridad a las que servimos, no está dispuesta a aceptar que tales transformaciones resulten lideradas por alguien que no pertenece al ámbito militar", señaló en su renuncia el médico ex subsecretario de Salud de la provincia de Mendoza.

En ese mismo texto, Sagás señala la "especial situación del sector de la salud" que afecta a dicha obra social y que desde enero, medicamentos y prestaciones de salud "aumentaron más de un 300%"; mientras que los ingresos a IOSFA "alcanzaron solo el 80%". En medio de los cuestionamiento a su labor y al funcionamiento de la cobertura de salud, aseguró que "de no haber sido por las medidas tomadas oportunamente durante mi gestión, la situación económica y financiera de la Obra Social hoy sería crítica".

Asimismo, en la carta de renuncia, el mendocino sostiene que advirtió "situaciones que rayaron lo delictivo", lo que generó diversos sumarios administrativos y denuncias penales. "No íbamos a permitir actos de corrupción, por mínimos que fueran", manifestó. También criticó la falta de recambios en la línea gerencial y la demora en la designación de los Directores Vocales, claves en la toma de decisiones más complejas.

"La obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad informa que el Dr. Oscar Sagás ha presentado su renuncia al cargo de Presidente. En su lugar, asumirá Roberto Fiochi quien hasta ahora ejercía el cargo de Presidente del instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF)", expresan en el comunicado. "Agradecemos al Dr. Sagás por su gestión y compromiso en el IOSFA", indicaron desde la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El crecimiento exponencial del pasivo quedó en manifiesto, semanas atrás, en una nota firmada por casi todo el directorio de la organización (muchos de ellos, altos rangos de las fuerzas). Sobre la deuda, la nota relevó que a diciembre del año pasado alcanzaba casi 18.600 millones de pesos y que ya para mayo de este año había trepado a más de $ 57 mil millones, en tanto que al 30 de septiembre se situaba en más de 97 mil millones de pesos. En esa línea, le advirtieron a Sagás que el deterioro del IOSFA se verifica luego de alcanzar "un cauto equilibrio" en las cuentas al cierre del 2023.

Sobre el cierre, los directivos reclaman la necesidad "en forma urgente" de realizar diversas medidas de contención del gasto" y también la elaboración de un "plan de contingencia" para enfrentar la situación actual, poniendo el foco que puede existir un importante riesgo en la continuidad de las prestaciones médicas, sociales y de recreación. Por todo ello, demandaron una auditoría.

La debacle de la prestadora se da un contexto en el que el Gobierno nacional intervino a más de media docena de obras sociales sindicales, alejando "supuestos déficits inmanejables, falta de prestaciones e irregularidad". A pesar de las críticas, Sagás asegura que logró "mejoras tangibles" en todos los ámbitos de la administración –circuitos de compras, contratos, prestaciones inconvenientes para la institución– y sostiene que su gestión "no ha podido conformar a todos los sectores".

"Entiendo que con mi salida, contribuyo a disipar tensiones con algunos sectores de las Fuerzas que no logran entender el momento histórico por el que atraviesa el país, no dimensionan los vientos de libertad que soplan en nuestra Nación y aún dubitativos de la enorme transformación y modernización que está llevando a cabo el Presidente Javier Milei. Lamento dejar de pertenecer a su equipo de trabajo, pero lo hago convencido que es lo mejor para su gestión", sentenció el ahora ex Presidente, quien retornará a la provincia de Mendoza para seguir trabajando en el área de salud.