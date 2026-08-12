Obras y gestión: Kicillof hace base en San Miguel del Monte y Punta Indio

Durante la jornada de este miércoles, el gobernador Axel Kicillof hará base en San Miguel del Monte y Punta Indio donde inaugurará obras y hará diversas recorridas por a,bos distritos para dialogar con vecinas y vecinos. El mandatario continúa con su cargada agenda de hacer dos recorridas por el interior y dos por el conurbano provincial.

En este caso, desde las 11 de la mañana, recorrerá la Planta Depuradora de Aguas Bonaerenses (ABSA) en San Miguel del Monte junto al intendente José Castro. Se trata de la recuperación de la capacidad de tratamiento de desagües cloacales y la mejora de la calidad del agua, trabajos que incluyeron la rehabilitación de distintas unidades de la planta y la instalación de un nuevo sistema de tratamiento por ósmosis inversa.

La obra beneficiará a alrededor de 15.000 habitantes y demandó una inversión superior a los 14.000 millones de pesos. Luego de ello, recorrerá la nueva Planta de Ósmosis Inversa, construida para mejorar la calidad del agua potable y garantizar agua segura libre de arsénico para gran parte de la población.

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A media mañana, se dará una de las actividades más importantes de la jornada. El máximo mandatario bonaerense inaugurará la nueva Casa de la Provincia, un edificio de aproximadamente 600 metros cuadrados que concentrará distintas dependencias provinciales que actualmente funcionan en oficinas separadas.

En la nueva sede funcionarán organismos como el Registro de las Personas, la Agencia de Recaudación Bonaerense, el Instituto de Prevención Social y los ministerios de Trabajo, Ambiente, Mujeres y Diversidades, y las áreas de Educación y Cultura. La inversión provincial fue de $640 millones.

Por la tarde, el mandatario estará en Punta Indio y junto al intendente David Angueira, inaugurarán las obras de remodelación y ampliación de la Escuela Primaria N°12 “Juana Azurduy” y Escuela Secundaria N°4. También entregará 53 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a establecimientos educativos del distrito, entre ellos escuelas rurales y una escuela especial.

Más obras frente a la motosierra mileísta

Con una inversión de $2.842 millones, el Gobernador inauguró el martes un nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 en Hudson, una obra que fue paralizada por el gobierno libertario. “Mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado”, sostuvo Kicillof. Además, presentó un nuevo centro de operaciones de AUBASA.

En el marco de esta apertura, expresó que estos actos visibilizan el contraste con los dos modelos de país. De esta manera, destacó su modelo de gobierno con "políticas públicas que garantizan y amplían el derecho a la educación", y el modelo político libertario, en el que predomina la "deserción y el abandono".

“Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado: para lograrlo, el Estado debe estar presente para capacitar y formar a los pibes y pibas dentro de las aulas”, afirmó el mandatario provincial, mientras señaló que no permitirá que se ataque a las universidades o se opaque el conocimiento argentino. "Nuestra prioridad seguirá siendo potenciar la industria, el trabajo local, la ciencia y la tecnología”, sentenció.