Macri le soltó la mano a Margarita Barrientos : "Nunca más visitó el comedor"

Margarita Barrientos, activista social y fundadora del comedor Los Piletones, reveló que su vínculo con el expresidente Mauricio Macri está roto y cuestionó tanto al Gobierno de Javier Milei como a la ciudad de Buenos Aires por no invitarla a la misa que el papa León XIV celebró en Palermo.

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"Me hubiese encantado estar. La próxima vez ya no voy a estar, no lo voy a ver nunca más. Ni siquiera me llamaron. Nada, nada, nada", dijo Barrientos en diálogo con AM 750. Y agregó: "No me invitaron a ver la misa del papa".

La referente social señaló que se enteró del evento por televisión y que, ante la imposibilidad de estar presente, le pidió a Dios por el pontífice: "No sé por qué no me invitaron. No sé. Había más invitados especiales, seguramente. Es lo de menos. Lo vi por televisión. Le prendí una vela a Dios para que le vaya bien al papa con esta visita que ha hecho al país".

En esa línea, reconoció cuánto le hubiera gustado formar parte de la ceremonia: "Me hubiese gustado estar en la carpa. Me hubiese gustado. Ese sería como, no sé, un sueño cumplido de haber visto al papa. Yo soy tan creyente en Dios", sostuvo.

Su vínculo con Mauricio Macri

Por último, Barrientos se refirió a su relación con el expresidente Macri y afirmó que ya no mantiene contacto con él: "No hablo más con Macri. Nunca más visitó Los Piletones. No tengo la menor idea de por qué. No sé por qué. Me gustaría que viniera cualquier persona a ayudarnos, a decirnos que aquí estamos, que vamos a seguir".

Pese a sus críticas, aseguró que el expresidente sigue donando su pensión todos los meses al comedor para comprar alimentos.

La situación en Los Piletones

Barrientos también describió el trabajo que continúa realizando el comedor, ubicado en Villa Soldati, y aseguró que la asistencia alimentaria se mantiene sin interrupciones. "Los Piletones siguen funcionando como siempre. Damos alimentos, ayudamos a la gente, damos calzado, vestimos. Ayudamos a que puedan pasar el fin de semana dando mercadería para que cocinen", explicó.

Además, advirtió sobre las dificultades que atraviesa la población que concurre a sus comedores. "Nosotros damos de comer a más de 10 mil personas por día. Ahora estoy en Santiago del Estero, donde está faltando el alimento. La verdad es que nos está siendo muy difícil. Acá come muchísima gente", afirmó.

Sobre la situación económica, señaló: "No es buena (la situación económica), porque realmente seguimos dando de comer. Si fuera buena, la gente no estaría haciendo cola para recibir un plato de comida. Se ha incrementado la cantidad de gente, porque no pueden trabajar con un carro. Antes salían, vendían. Almorzaban o cenaban en sus casas.** Y ahora vienen y tienen desayuno, merienda, almuerzo y cena**".