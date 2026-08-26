Nuevo cambio en el Gobierno de un funcionario de Justicia clave en temas de lavado

Tras solo cuatro meses en el cargo, el coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Agustín Flah, dejará su puesto y pasará a ser solo un asesor del Ministerio de Justicia. Había llegado al Gobierno de Javier Milei pocos días después del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Hasta el momento, Flah se desempeñaba como el representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEXCICAD-OEA).

A través de una publicación en X, en la que contestó a un periodista que difundió la noticia de su salida. "Tras más de 25 años de trayectoria profesional en la prevención del lavado de activos, continuaré trabajando con el mismo compromiso y seguiré vinculado al Ministerio de Justicia en carácter de asesor", escribió Flah.

De esta manera el abogado recibido en la UBA y con Master en Derecho graduado la London School of Economics, confirmó que seguirá trabajando bajo la órbita del ministro Mahiques.

Los motivos de los cambios

A mediados de junio había acompañado a una comitiva de Mahiques a París para participar del Plenario del GAFI, el organismo que evalúa y propone la designación y remoción de países de las listas negras y grises de naciones no cooperantes con el lavado de activos. De aquella delegación argentina también formaron parte funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Según informó Clarín, hay dos versiones sobre el alejamiento de Flah. Primero, el ex funcionario habría sido echado por el propio Mahiques, de quien dependía. Por otro lado, en el Ministerio aseguran que renunció porque necesitaba "volver a la actividad privada" y reabrir su estudio jurídico.