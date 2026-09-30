Javier Milei llegó a la Casa Rosada en 2023 porque supo ponerle palabras a una bronca que ya estaba en la calle. Tres años después, una encuesta nacional plantea una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿sigue existiendo esa sintonía cuando el tema es la economía?

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El trabajo, elaborado por la consultora QSocial, recoge una hipótesis que ya circula en el debate político y la pone a prueba con números. El resultado deja poco margen para el optimismo del Gobierno: mientras el Presidente describe un país de récords, la mayoría de los argentinos no se reconoce en ese diagnóstico.

Un país endeudado

El dato central del informe es contundente: el 82% de los hogares argentinos tiene al menos una deuda. No se trata de créditos para comprar una casa o un auto, que apenas alcanzan al 9%, sino de deudas para sostener el día a día.

El ranking lo encabezan las compras en cuotas que todavía se siguen pagando (57%), seguidas por la plata prestada por familiares o amigos (46%) y los préstamos de apps, billeteras virtuales o financieras (44%). Más atrás aparecen las deudas de servicios o impuestos (41%), la tarjeta refinanciada o pagando el mínimo (38%) y los préstamos personales bancarios (34%).

Pero el número que más enciende las alarmas es otro. El 36% de los hogares se está atrasando con algunos pagos o directamente tiene deudas que no puede pagar. Y otro 32% las paga, pero con mucho esfuerzo. Sumados, casi 7 de cada 10 hogares viven con la soga al cuello.

"Máximos históricos" vs. la vida real

El informe pone frente a frente las declaraciones de Milei con lo que responde la población. El contraste es brutal. El Presidente afirmó: «Estamos en niveles máximos de PBI, de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones.»

¿Qué dice la gente? Apenas el 12% cree que la economía está creciendo y que eso ya se nota en la mayoría. Un 27% admite que hay crecimiento, pero que solo lo perciben algunos sectores. En cambio, el 22% ve la economía estancada y el 34% directamente cree que está en retroceso. Es decir, el 56% no percibe ningún crecimiento.

La otra frase presidencial que el relevamiento confronta es la del consumo: «El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo… Le preguntaron a una chica dónde compraba y respondió: "En Temu".»

Los datos de QSocial muestran que solo el 15% compró en tiendas del exterior en los últimos seis meses. Vale una aclaración: esa cifra corresponde a la encuesta nacional de la consultora de enero de 2026, no al relevamiento de septiembre. Aun así, alcanza para dimensionar que el fenómeno está lejos de explicar el comportamiento de la mayoría.

La aprobación tocó piso, pero no rebota

El informe también repasa la evolución de la imagen de gestión de Javier Milei. En septiembre de 2026, Milei tiene un 35% de aprobación y un 61% de desaprobación.

La curva cuenta una historia de derrumbe y estancamiento. En diciembre de 2025, el Presidente había alcanzado su pico con 51% de aprobación. Desde ahí, la caída fue sostenida hasta junio de 2026, cuando tocó el 31%, con una desaprobación récord del 64%. Veinte puntos perdidos en seis meses.

Desde entonces, el Gobierno logró frenar la sangría y recuperó cuatro puntos. La propia consultora reconoce que encontrar un piso "no es poco". Pero advierte que volver a subir es otra historia, y que el techo no es solamente económico.

El riesgo de hablarle a otro país

La clave del análisis está en la forma en que Milei construyó su triunfo. Según el informe, en 2023 no ganó explicando números, sino poniendo en palabras algo que la gente ya sentía. «Por fin un político dice lo que yo pienso», se escuchaba en los focus groups de aquella época.

Hoy la ecuación parece haberse invertido. El Presidente describe una economía de récords que la mayoría no reconoce como propia, mientras las familias se endeudan para llegar a fin de mes, patean vencimientos o piden plata a parientes y amigos.

La conclusión de QSocial es tajante: "En 2023 Milei ganó diciendo lo que la gente ya pensaba. El riesgo de hoy es el inverso: que la gente no se reconozca en la economía que el Presidente describe."

Con una aprobación que dejó de caer pero no despega, y con siete de cada diez hogares ajustados por las deudas, el desafío del Gobierno ya no pasa solo por mostrar indicadores macroeconómicos. Pasa por volver a hablarle a un electorado que, cada vez más, siente que el Presidente describe un país que no es el suyo.