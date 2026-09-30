A casi tres años del inicio del gobierno de Javier Milei, el humor social muestra un saldo cada vez más pesado para la Casa Rosada. Una nueva encuesta revela que el 55% de los argentinos considera que el sacrificio económico realizado "no valió la pena", mientras que la desaprobación de la gestión escaló al 59%, el registro más alto desde que el libertario llegó al poder.

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La pregunta apunta al corazón del relato oficial: después de casi tres años de gobierno, ¿valió la pena el esfuerzo? Solo el 19% responde "sí, valió la pena" y otro 14% dice que valió "en parte". Un 10% considera que "todavía es demasiado pronto para saberlo". Del otro lado, más de la mitad cierra la discusión con un "no valió la pena". El estudio fue realizado por la consultora Equipo Mide.

El dato se complementa con la percepción sobre quién paga el costo. El 40% cree que el ajuste perjudica más "a los que menos tienen" y un 25% señala a la clase media. Apenas el 10% considera que el golpe recae sobre "los políticos y 'la casta'", la consigna que el oficialismo convirtió en bandera de campaña.

El bolsillo como termómetro

La economía cotidiana explica buena parte del malestar. El 58% afirma que desde que gobierna Milei está peor, contra un 21% que dice estar mejor y un 20% que se mantiene igual. En la comparación con seis meses atrás, el 59% describe su situación personal como algo o mucho peor, y el 39% elige directamente la opción "mucho peor".

La lectura general sobre el país va en la misma línea: el 54% sostiene que la Argentina atraviesa "una crisis profunda", frente a un 18% que ve "un proceso de mejora" y un 24% que cree que la situación es difícil pero va a mejorar.

Tampoco prende la idea de que la recuperación está en camino. Solo el 7% cree que "la economía argentina ya está mejor" y un 34% acepta que está mejorando "pero todavía no llegó a la gente". El 51% opina que la economía está peor que antes.

Una desaprobación que no afloja

En la evaluación de la gestión, el 59% desaprueba y el 38% aprueba. La serie de Equipo Mide muestra que la desaprobación viene en ascenso sostenido desde fines de 2025, cuando rondaba el 40%, y ahora alcanza su pico. La aprobación, en cambio, quedó estancada en el 38% desde mayo.

La imagen personal del Presidente acompaña la tendencia: 57% negativa contra 39% positiva, con un diferencial de 18 puntos en contra. Además, el 56% considera que Milei "no sabe cómo resolver los problemas del país" y el 66% dice que no le gustan su estilo y sus formas.

Consultados sobre qué caracteriza principalmente a la gestión tras 1000 días, la respuesta más elegida fue "empobreció el país", con el 31%. Le siguen "hizo reformas que otros gobiernos no se animaron a hacer" (17%) y "no logró mejorar la vida de la gente" (16%). Los logros que el Gobierno más exhibe, "ordenó la economía" y "bajó la inflación", reúnen un 11% cada uno.

Cuando se pregunta cuál sería la prueba definitiva de que el plan funcionó, el mensaje es claro: el 28% pide que aumenten los salarios y el 22% que haya más empleo. Que la inflación siga bajando apenas convoca al 7%.

Angustia, incertidumbre y bronca

El clima emocional completa el cuadro. El 22% dice sentir angustia o tristeza, el 21% incertidumbre y el 19% bronca o enojo: seis de cada diez argentinos se ubican en emociones negativas. La esperanza reúne un 17% y la confianza un 12%.

Hacia adelante, el 40% cree que la situación del país será peor en los próximos seis meses y otro 20% espera que siga igual de mal. Solo el 22% anticipa una mejora. Además, el 52% considera que Milei no merece un segundo mandato, frente a un 33% que sí.