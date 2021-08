Operación Carpincho

En un episodio que refleja la inseguridad creciente que padece el país desde el retorno del kirchnerismo al gobierno, un grupo de carpinchos intentó ocupar Nordelta, un lujoso barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires conocido porque muchos de sus vecinos trabajan de viajar. Varios testigos contactados por El Destape destacaron la mirada torva de los roedores y su rechazo al diálogo, lo que denotaría su pertenencia a la agrupación juvenil La Cámpora. Según trascendidos todavía no confirmados, la toma fallida habría sido coordinada desde el Instituto Patria, en cuyos campamentos los líderes de la revuelta habrían sido entrenados en la lucha cuerpo a cuerpo y en técnicas de camuflaje por el propio presidente de la institución, Oscar Parrilli.

El incómodo silencio de Máximo Kirchner al respecto no hace más que alimentar las sospechas y podría ser tomado como semiplena prueba o incluso como una confesión de parte, según el reconocido constitucionalista independiente Daniel Sabsay. Gracias a una oportuna denuncia de la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, bautizada cariñosamente Hoguera de Qunitas por sus allegados, la causa llegó a los tribunales de Comodoro Py. El fantasma del Dr. Claudio Bonadio salió sorteado en el bolillero mágico de la justicia federal y ya dictó la prisión preventiva de CFK como primera medida cautelar. “Esperemos que esta vez la causa avance” le habría comentado el ex presidente Mauricio Macri al juez Mariano Borinsky mientras jugaban al paddle.

Hace unos días, el gobernador Axel Kicillof junto a su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés El Cuervo Larroque, y otros funcionarios provinciales, presentó el plan urbano para el nuevo barrio de Guernica. El mismo contará con 850 lotes, 43 hectáreas de espacios verdes, un polideportivo, un parque para realizar actividades recreativas, un colegio con los tres niveles educativos, centros de desarrollo infantil y equipamiento de salud y de seguridad. Asombrosamente, el anuncio no contó con la cobertura mediática que sí contó Guernica en la época de la toma. Un olvido, sin duda.

Llamó la atención que las tierras recuperadas por el Estado no hayan sido destinadas a la construcción de torres para ricos, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, esa ciudad de urbanismo tan avanzado en la que hasta los referentes de izquierda como Roy Cortina, el socialista menguante, votan la cesión masiva de terrenos públicos para desarrollos privados. De esa forma y luego de Costa Salguero, la Legislatura porteña controlada por el oficialismo de Horacio Rodríguez Larreta autorizó en la ex Ciudad Deportiva de Boca la construcción de un nuevo barrio de 71 hectáreas para meritócratas que dispongan de los recursos suficientes para adquirir propiedades a 6.000 dólares el metro cuadrado. Según aclararon desde el gobierno de la Ciudad, quienes no puedan afrontar esa inversión por no haber tomado la precaución de nacer ricos herederos o no haber conseguido un gran negocio inmobiliario con la ayuda del Estado, podrán admirar las torres dde 45 pisos de forma gratuita. Un gesto encomiable.

¿Al votar todo lo que pide el Jefe de Gobierno, la Legislatura porteña ya es Venezuela? No lo sabemos aunque teniendo en cuenta que ni Waldo Wolff ni FerIglesias, experto en globalización, han mencionado el tema consideramos que no hay peligro ahí. Sin embargo, nos preocupa la deriva del país. En efecto, según el propio Wolff, ya no vamos hacia Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití, sino que Alberto Fernández nos lleva hacia Afganistán. Es una decisión realmente preocupante, no sólo por las penalidades que debemos afrontar cada vez que cambiamos los pasajes sino, y sobre todo, por no saber qué haremos con las patas de rana, el snorkel y el patito de hule que pensábamos usar en el Caribe. ¿En Kabul hay playas? ¿No podríamos pasar al menos una semana en una playa cubana antes de desviar el rumbo hacia Afganistán?

Por su lado, Daniel Artana- ex secretario de Hacienda del ex ministro Ricardo López Murphy el Breve, quien condujo con mano firme la economía nacional durante 15 días, incluyendo dos fines de semana- lamentó la caída en los ingresos en dólares de los jugadores de fútbol de primera división. En efecto, esa merma tiene como consecuencia que muchos de esos jugadores son vendidos a clubes extranjeros, lo que disminuye la calidad de los torneos locales. Ese lamento nos asombró un poco ya que como gran parte de los economistas serios, Artana suele defender la caída de los salarios en dólares, porque eso potenciaría la productividad del país (con sueldos de Burundi llegaríamos al desarrollo de Alemania) y hoy parece querer volver al nivel que tenían en 2015, cuando el sueldo mínimo en dólares era el más alto de la región. En todo caso, volvemos a corroborar que nuestra derecha mejora mucho en la oposición. Manteniéndola ahí ganamos todos.

En una jugada maestra, La Cámpora logró plantar a Mauricio Macri en la campaña de María Eugenia Vidal, la ex Gobernadora Coraje y ex “orgullosamente bonaerense” que al final se descubrió orgullosamente porteña. No sabemos si hablarán con los vecinos de la CABA de los logros del gobierno de Macri o se enfocarán más en los de Vidal pero estamos seguros que los porteños le llenarán las manos de “estampitas y crucifijos” como según Alfredo Leuco hacían los bonaerenses cada vez que la entrañable “Changuita” salía de la base militar de Morón.

Imagen: Un carpincho de La Cámpora amedrenta a una familia de Nordelta (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)