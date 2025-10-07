Grabois: "Hay pruebas de que Espert se reunió con Machado en 2021 cuando ya era investigado por narco"

Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, salió a hablar este martes luego de conocerse las primeras palabras de Fred Machado posteriores al escándalo. El dirigente social denunció que las palabras del presunto empresario narco prueban un "vínculo continuado" con José Luis Espert, incluso cuando ya se conocía su relación con el narcotráfico.
"¿Que está haciendo Machado dando una entrevista, bastante light por decirlo de alguna manera? Está dando un mensaje. Nosotros vamos confirmando toda la hipótesis que tenía de que hay un vínculo continuado, lo cual es muy fácil de confirmar", advirtió Grabois en El Destape 1070, luego de que Machado diera una entrevista por la mañana en Radio Rivadavia.
En ese sentido, quien días atrás denunció a Espert por lavado de dinero, señaló que la confesión de Machado sobre sus reuniones con el renunciado candidato de LLA en 2021 prueban que su relación continuó cuando ya se sabía de los vínculos del empresario con el narcotráfico. "Ya mandarlo al frente con lo del 2021 es básicamente el argumento principal. La reunión de 2021 cuando él ya estaba en Argentina huyendo de la justicia norteamericana confirma un vínculo con alguien que no podía desconocer que era narco", dijo al respecto Grabois sobre Espert. "Evidentemente si fue en 2021 el vínculo se sostuvo durante los años y no podía negar conocimiento", agregó.
Del mismo modo, cuestionó que Espert aceptara el financiamiento de Machado: "Cuando vos sos una persona políticamente expuesta, que es un término jurídico, no podes agarrar guita de cualquier lumpen que aparece por ahí regalando avionetas, autos blindados y dólares. Por lo menos te tenés que preguntar de dónde viene".
El dirigente social también pidió que Machado sea prontamente extraditado a Estados Unidos, donde está procesado por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. "Si la Corte Suprema tuviera un mínimo de criterio jurídico, debería firmar la extradición esta semana", reclamó. En ese marco, anticipó que "Espert va a tener una condena, hay que ver por qué delito".
Además, Grabois alertó sobre la relación del propio Javier Milei con Machado, dado que ambos comparten como abogado a Francisco Oneto. "Milei, Machado y Oneto constituyen un triángulo narco con Espert como expresión pública, pero que evidentemente es una estructura de legitimación de activos, o de lavado, de la narcocriminalidad vinculada a la política", señaló el candidato a diputado por Fuerza Patria en PBA.
La primera entrevista de Machado tras el escándalo con Espert
Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico, confirmó que aportó dinero a la campaña del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. “Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, expresó. El empresario dio detalles de su aporte y complicó al libertario.
No solo eso, sino que Machado relató que en 2019 firmó un contrato con Espert por más de 200 mil dólares, y que la transferencia se realizó en 2020 desde la firma Aircraft Guarantly. Se trata de una suma superior a la transferencia registrada y que se conocía hasta ahora.
“Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano”, explicó. Según su testimonio, durante la pandemia Espert lo llamó para retomar el acuerdo: “Me llamó y me dijo: ‘vamos a retomar lo del trabajo este’, y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020”.
Fred Machado también mencionó que Espert utilizó una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada, propiedad de un primo suyo. “No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos”, aclaró. En este marco, insistió: “El error fue negarme. Porque se iba a saber. Hay fotos, hay testigos. No era un secreto. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”.