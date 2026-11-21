El Gobierno nacional presentó una propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hizo en una reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

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La iniciativa fue expuesta por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, durante la reunión que congregó en San Juan a los ministros de Economía provinciales.

Según se informó, "la propuesta prevé que la Nación compense a las jurisdicciones que eliminen el tributo por el 50% de la recaudación que dejarían de percibir" y "cada jurisdicción asumiría el 50% restante".

"La iniciativa está dirigida a las jurisdicciones que hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR)", remarcaron.

A través de X, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celebró la medida. "Esto propusimos en el CFI. Terminar con otro impuesto nefasto, como es el impuesto a los sellos", lanzó. "Es un impuesto provincial. Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran. Como dijo el presidente Javier Milei, un shock de oferta negativo como el que estamos viendo, se combate con baja de impuestos y regulaciones", agregó.

El anuncio de Economía se da en el medio de las negociaciones entre Nación y los gobernadores por el presupuesto 2027, que iniciará en los próximos días su debate en la Cámara de Diputados.

Pese al optimismo de Caputo, la jornada fue caótica en los mercados para Javier Milei. Con un alza del riesgo país, que superó los mil puntos, y del dólar, que terminó con el mayor aumento semanal en 19 meses.