¿Por qué las mujeres rechazan a Milei?: una pregunta clave para las elecciones de 2027

Desde la asunción de Javier Milei, la brecha de género en las encuestas se volvió parte del análisis político. Todas las encuestas muestran grandes diferencias en las preferencias de mujeres y varones a la hora de votar, con tendencias claras: ellas rechazan mucho al Presidente, mientras ellos lo bancan. En algunas mediciones llegan a ser 10 puntos de diferencia entre unos y otras, en lo que aparece como una de las novedades del escenario electoral argentino de los últimos años. ¿Por qué sucede esto? Las hipótesis son varias. El Destape consultó a cinco de los consultores políticos más buscados del país para desentrañar un comportamiento que tendrá un papel importante en la definición de las elecciones presidenciales del año próximo, en un contexto de caída de la imagen del Presidente y de su gobierno.

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Las hipótesis, en todos los casos informadas y basadas en los estudios de opinión que cada uno de ellos lleva adelante desde hace años, son variadas. En algunos puntos coincidentes y complementarias y en otros, no. La economía doméstica, el feminismo, el antifeminismo y las consecuencias de la post-pandemia aparecen como algunas de las explicaciones para esta situación.

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1. Es la economía, querido

Para la Directora Ejecutiva de Management & Fit, Lara Goyburu, la hipótesis que explica la diferencia pasa por la economía. Los números muestran una correlación entre la desaprobación del Presidente y la crisis económica. "La brecha en desaprobación política corre en paralelo a una brecha económica persistente. En julio de 2026, la dificultad para cubrir gastos del hogar alcanza al 58,9% de las mujeres contra 46,5% de los varones, una diferencia de 12,4 puntos, la más amplia de todos los indicadores relevados. En junio, la situación económica personal era evaluada como negativa por 44,4% de las mujeres contra 36,8% de varones", señala Goyburu.

A esa dificultad económica se le agrega la diferencia de cómo varones y mujeres gestionan la crisis en el hogar. "Una lectura posible es que esta brecha se explica, al menos en parte, por la carga diferencial que recae sobre las mujeres en la economía del cuidado: sostén de hogares con dependientes y mayor exposición al ajuste en áreas históricamente feminizadas del gasto social. Es consistente con un hallazgo transversal de la serie: la desaprobación se concentra sistemáticamente entre mujeres, mayores de 40 años, trabajadores del sector público, jubilados y desocupados, exactamente los segmentos más expuestos al costo social de un ajuste fiscal", explicó Goyburu.

2. El rol de la pandemia

Para la directora de TresPuntoZero, Shila Vilker, es insoslayable la marca de la pandemia en esta novedad del escenario político argentino. "Hace muchos años, en otros países, siempre nos llamaba mucho la atención que necesitábamos hacer distinción de género al evaluar el comportamiento electoral, pero en la Argentina eso no ocurría. Lo que vemos ahora se empezó a ver por primera vez en la pandemia, que fue un período muy marcado discursivamente por el slogan 'Quedate en casa' que, culturalmente, sintoniza con lo que históricamente les fue dicho a las mujeres, pero no a los varones. Y de hecho, Milei capitaliza electoralmente ese enojo con la cuarentena durante la pandemia", reconstruyó Vilker.

Para la consultora, no es menor el hecho de que "las voces libertarias predominantes son voces que cuestionan al feminismo y la voz de la mujer", algo en lo que coincide el presidente de la consultora Aresco, Federico Aurelio. Sin embargo, al analizar cuán influyente puede ser la brecha de género en la elección del año próximo, Vilker dudó: "Lo que estamos viendo en los estudios cualitativos no es a hombres diciendo 'al final las mujeres tenían razón', sino a jóvenes diciendo 'al final los mayores tenían razón'. Una corrección más centrada en lo generacional", detalló respecto de la fuerte caída de la imagen de gestión y de la imagen presidencial.

3. Un presidente antifeminista

Federico Aurelio, presidente de Aresco –uno de los encuestadores con los que trabaja la Casa Rosada–, hace hincapié en las críticas de los libertarios al feminismo para explicar la brecha en el comportamiento electoral de los dos géneros. "El segmento de las mujeres valora peor al Presidente desde el inicio. Entre las mujeres, de hecho, no le ganó a Massa. Los doce puntos de diferencia que le sacó se explican porque entre los hombres le sacó 24 puntos", subrayó. Según Aurelio, ese sector del electorado se guía por "la percepción de que el Presidente no tiene una posición de reconocimiento de las cuestiones que el feminismo viene reclamando hace mucho tiempo". De todas maneras, agregó: "Los motivos económicos también podrían influir, que las mujeres están más en contacto con la economía y los precios del día a día, pero considero que sobre todo es un tema de percepción sobre el Presidente, y sus críticas al wokismo".

4. Una tendencia global

El director de la consultora Doserre y de Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, Augusto Reina, introduce en la conversación la variable de las tendencias globales para analizar el escenario argentino. Según Reina, "la brecha de género en el apoyo a Milei existe, pero no es abrumadora ni explica por sí sola la mayor parte de su apoyo. No es una guerra de sexos", destacó. Pero sí observó que, "dentro del electorado progresista, las mujeres rechazan a Milei más que los varones progresistas", lo que implica la existencia de "un segmento de esos varones que no pagan el costo identitario que el contexto genera para las mujeres".

Reina observa que la mirada sobre la brecha de género electoral está instalada en la mayoría de los países de Occidente con "la idea básica de que las mujeres, en algunos países, se desplazaron más rápido hacia posiciones progresistas que los varones de su misma cohorte". Sin embargo, el consultor avisó: "No es un patrón global ni alcanza para explicar por sí solo el caso argentino, pero sirve como hipótesis para leer esta fractura." Y agregó otro elemento para el análisis: la forma de ejercer el poder de Milei. "El tono confrontativo, de un estilo sin límites como código estético, tiende a rendir mejor entre varones que entre mujeres", puntualizó.

5 ¿Y si es al revés?

Juan Courel, director de la consultora Alaska, propone hacer una lectura inversa de los resultados: no es que las mujeres rechazan a Milei, sino que apoyan al peronismo. "El peronismo / kirchnerismo, sus dirigentes y sus gobiernos, tienen hace muchos años una aprobación diez puntos más alta en mujeres que en varones, en promedio. Yo lo explico fundamentalmente en tres factores: lo social, lo económico y las políticas públicas", explicó y detalló cada uno de esos puntos:

Lo social: "Las mujeres son sujeto de derechos garantizados por el Estado en mayor proporción que los hombres. Por ejemplo: la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo".

Lo económico: "Las mujeres tienen sobre sí mayor responsabilidad en el cuidado y la manutención familiar. Las economías que distribuyen ingreso y generan empleo impactan más en su vida cotidiana".

Las políticas de género y el discurso igualitarista vs el discurso machista y misógino: "Influye en menor medida, pero también está presente. Políticas públicas como el aborto legal tienen más respaldo en mujeres que en hombres. Y la contracara son los varones que reaccionan defensivamente a los avances de la agenda de género".

El fenómeno no es lineal ni sencillo de explicar, pero seguramente será un punto central en las campañas presidenciales para el año próximo. ¿Moderará el Presidente su discurso antifeminista? ¿Encontrará el peronismo la forma de aumentar la participación de las mujeres en el turno electoral? ¿Se movilizarán los feminismos para conseguir votos o rechazos? El que acierte a la respuesta y la estrategia probablemente se quede con la elección.