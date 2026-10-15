Murió Norberto Di Próspero, titular del gremio de trabajadores del Congreso

Norberto Di Próspero, secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (APL), falleció este miércoles a los 61 años de edad. La repentina muerte del titular del gremio de trabajadores del Congreso derivó en varios mensajes de pesar de parte de legisladores, dirigentes sindicales y autoridades parlamentarias.

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Di Próspero fue durante más de dos décadas una figura central del sindicalismo parlamentario, y al frente de APL construyó una conducción de fuerte presencia institucional.

Su liderazgo se consolidó a partir de 2004, cuando asumió la conducción del gremio con la Lista Verde y Blanca, tras suceder a Ricardo Sablich. Desde entonces logró sucesivas reelecciones y se convirtió en un actor de consulta obligada para las autoridades de ambas cámaras legislativas.

Además de su tarea en APL, Di Próspero ocupó la presidencia de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido recientemente reelegido hasta 2030, consolidando una estructura que reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país.

Dolor por el fallecimiento de Norberto Di Próspero

Tras la noticia del fallecimiento del líder gremial, disintintos sectores y dirigentes expresaron su pésame a través de sus redes sociales. Vía X, la Central General de Trabajadores (CGT) destacó que Di Próspero "puso su experiencia al servicio de la defensa de los trabajadores en el ámbito parlamentario y, frente a su gremio, defendió los salarios, los puestos de trabajo y jeraquizó el trabajo legislativo".

También expresaron sus condolencias los bloques de senadores del Justicialismo y diputados de Unión por la Patria. También hizo lo propio el Partido Justicialista, que destacó su condición de Consejero Nacional.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi destacó que mantuvo una "genuina amistad" con Di Próspero y destacó que estaba "siempre pensando en el bienestar del personal". El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, lo definió como "un militante peronista que dedicó su vida a la defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois expresó que "hoy en el Congreso, la tristeza embargaba a todos" y "en los pasillos, en la mesa de entrada, en la escalera, en el estacionamiento, lloraban a Norberto como se llora a un padre".

"En esas lágrimas, el mejor homenaje. Quiero expresar mi respeto y admiración por Norberto, mi cercanía a su familia, especialmente a su hija, mi compañera Sol, mis oraciones con la certeza de que está descansando junto a Dios y todos los que como él transitaron su vida luchando por la causa del pueblo", expresó.

También expresaron su pésame los diputados Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica), el ex titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, entre otros.

Con información de Noticias Argentinas