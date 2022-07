Organizaciones ligadas al Frente de Todos marcharán para reclamar el Salario Básico Universal

Mivimientos sociales y gremiales quieren que el Gobierno impulse el proyecto. "Salimos a la calle el 20 si no hay medidas contundentes para el pueblo pobre", advirtió Grabois.

Los movimientos sociales, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma anunciaron este miercoles una marcha con cortes en todo el país para el próximo miércoles 20, para pedir la creación del Salario Básico Universal y un "aumento de emergencia para los trabajadores". La decisión se tomó en una asamblea realizada en el hall de la Estación Constitución del Ferrocarril Roca.

La asamblea principal contó con la participación, entre otros, de Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Hugo "Cachorro" Godoy (CTA Autónoma), Esteban "Gringo" Castro (secretario general de UTEP), Nacho Levy (La Poderosa), y Juan Grabois (MTE-UTEP), este último haciendo evidente su distanciamiento del Gobierno nacional.

En declaraciones televisivas, Grabois afirmó que "hay una unidad de los movimientos populares y sindicales porque esto no da para más, el Gobierno, la ministra (de Economía, Silvina Batakis) y el presidente (Alberto Fernández), tienen que tomar conciencia que lo primero que tienen que calmar es la necesidad de su pueblo. Y advirtió: "Salimos a la calle el 20 si no hay medidas contundentes para el pueblo pobre".

Por su parte, Belliboni señaló que participará de una marcha mañana y tras esta, discutirán si se suman a la movilización del 20. "Seguramente estaremos en las calles porque compartimos con estas organizaciones la necesidad de luchar en las calles y exigir un paro nacional general a las centrales obreras", indicó el dirigente.

El dirigente del Polo Obrero confirmó que extendió la invitación al MTE de Grabois para que acompañen la movilización convocada para mañana por las organizaciones piqueteras de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera, que consistirá en una marcha desde del Obelisco a Plaza de Mayo, donde estiman arribar al mediodía y acampar hasta las 18.

Con su presencia en la asamblea, el dirigente cercano al papa Francisco hizo evidentes sus diferencias con el Gobierno nacional tras el anuncio de Batakis de que su gestión buscará el equilibrio fiscal y el anuncio de la portavoz Gabriela Cerruti de que el Salario Básico Universal no está contemplado momentaneamente. "El Frente de Todos tiene que recuperar el rumbo del contrato electoral de 2019, que era empezar por los últimos. Sino, será un recuerdo fallido en la historia", advirtió.

Según sotuvo Grabois, "con 5 puntos de retenciones a la soja, que no es sacarle nada, porque es un poquito de lo que ganaron con la guerra, se paga el Salario Básico Universal". A su vez, advirtió que "no puede ser es que el Gobierno patee para el lado de los poderosos y no para el pueblo".

Por su parte, Godoy sostuvo: "Hoy es necesario aumentar el salario de activos y jubilados, aumentar el salario mínimo, e implementar el Salario Básico Universal". Desde su central, aseguraron que la asamblea servirá para "discutir un piso de ingresos" y para "avanzar en el Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales".

La referente del MTE, Dina Sánchez, informó a Télam que en la asamblea se convocó a "una enorme movilización con cortes para el próximo 20 de julio", en reclamo de un salario universal y un aguinaldo para programas como el Potenciar Trabajo. "Somos millones de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular en Asambleas Barriales para luchar por un #SalarioBasicoUniversal que garantice un plato de comida y para que nadie este por debajo de la línea de la pobreza", publicó Sánchez en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Conformamos el sector de la economía popular organizada. Nos inventamos nuestros propios trabajos, y gracias a la organización y lucha logramos dotarlos de derechos y mejores condiciones productivas. Pero, hay 7.5 millones de personas que no están organizadas, trabajan por su cuenta y no tienen un piso de ingresos que garantice la subsistencia. Para ellos necesitamos un salario básico universal".

El diputado nacional del Frente de Todos e integrante de Patria Grande Itaí Hagman presentó en la Cámara de Diputados en mayo pasado el proyecto de ley para establecer el Salario Básico Universal. Este "deberá ser solicitado ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) conforme el procedimiento que determine la reglamentación", lo que evitaría que sea asignado a los movimientos sociales para que estos luego los distribuyan entre los beneficiarios".

Con información de Télam